Ministerija: Nacionalinė sporto agentūra bus jungiama su Nacionaline sporto taryba

Pasak jo, sprendimas priimtas siekiant į sporto valdymą labiau įtraukti nevyriausybines organizacijas (NVO).
„Įvertinę Europos sporto modelio nuostatas dėl didesnio NVO įtraukimo į sporto valdymą, remdamiesi kitų Europos šalių praktika, taip pat Lietuvoje veikiančių kitų sričių administravimo modeliais, nusprendėme pasirinkti kolegialų sporto veiklos administravimo modelį. Taigi NSA bus sujungiama su Nacionaline sporto taryba“, – BNS perduotame komentare teigė viceministras.
„Iš esmės nieko netikėto ar nelaukto neįvyko: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija privalėjo reaguoti į dviejų auditų išvadas, nevyriausybinių organizacijų nepasitenkinimą sporto politikos įgyvendinimu“, – teigė G. Grybauskas.
Kaip rašė BNS, NSA vadovas Mindaugas Špokas ketvirtadienį iš ministerijos vadovybės tikino išgirdęs, kad nuo sausio ketinama uždaryti įstaigą.
„Mes turėjome susitikimą su viceministru (Giedriumi Grybausku – BNS), (...) tačiau neišgirdome argumentų, dėl ko jie norėtų transformaciją daryti – reorganizuoti į Nacionalinę sporto tarybą“, – sakė agentūros vadovas.
Pasak viceministro, šiuo metu šalies sporto valdymas yra išskaidytas tarp agentūros ir tarybos.
„Nacionalinė sporto taryba nebebus tik patariamoji institucija, jos funkcijos išsiplės, apims ir sporto administravimą“, – sakė G. Grybauskas.
Planuojama, kad naujos funkcijos tarybai bus pavestos nuo 2026 metų ir įtvirtintos Sporto įstatyme.
„Sporto šakų federacijų ir fizinio aktyvumo organizacijų finansavimui šis pokytis jokios įtakos neturės. (...) Keičiasi tik sporto sistemos administravimo modelis, kuris, tikime, veiks sklandžiau“, – aiškino viceministras.
Jis pabrėžė, kad NSA darbuotojai, dirbantys su aukšto meistriškumo sporto bei fizinio aktyvumo programomis, darbus tęs taryboje.
Kaip rašė BNS, planus naikinti NSA praėjusią savaitę su kandidate į švietimo ministres Raminta Popoviene aptarė prezidentas Gitanas Nausėda.
Pasak jo patarėjos Jolantos Karpavičienės, šalies vadovas „ne kartą yra akcentavęs, jog būtini esminiai pakeitimai“.
Ji tuomet tvirtino, kad ministerija ruošia įstatymo pakeitimus, kuriais „sporto politikos įgyvendinimas veiktų per Nacionalinę sporto tarybą, kurioje daugiau teisių ir atsakomybių turėtų pačios sporto organizacijos“.
Pats prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad NSA reikia pokyčių, nes „kartais labai sunku suvokti, kaip naudojami sportui skiriami pinigai, dėl jų skaidrumo, dėl jų prioritetų“.
Jis teigė, kad sportininkai aukojasi dėl Lietuvos, todėl būtų apmaudu, jei dėl „biurokratinio nerangumo“ arba abejingumo sportui skiriami pinigai būtų skiriami netinkamiems prioritetams.
„Tai ne mano sprendimas, kad ją (agentūrą – BNS) reikia uždaryti. (...) Ministerija, be jokios abejonės, turi tam tikrų idėjų, turi tam tikrų minčių, apie tai kalbėjome ir su kandidate į ministres, tuomet, kai ji susitiko su manimi. Tai neneigsiu, kalbėjome taip pat ir apie sportą, ir apie šios agentūros veiklą“, – žurnalistams Vilniuje sakė G. Nausėda.
„Ir jie tas idėjas turėtų įgyvendinti, kad sportas tikrai garsintų Lietuvos vardą ir kartu su sportu neitų kažkoks šleifas nelabai geros informacijos. Tikiuosi, kad tai yra įmanoma padaryti ir tam tikrai nereikia penkmečių, dešimtmečių. Tam užtenka ryžtingų veiksmų, kurie duos rezultatą netrukus“, – pridūrė jis.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldi NSA įsteigta 2022 metų liepos 1 dieną.
Pagrindinis agentūros uždavinys – efektyviai valdyti valstybės skiriamas lėšas sportui, sudaryti sąlygas atsiskleisti talentingiems sportininkams, padėti jiems pasirengti svarbiausioms tarptautinėms sporto varžyboms bei iškovoti jose medalius.
NSA įgyvendina valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse, rūpinasi sportininkų teisėmis, sporto infrastruktūra.
Kaip rašė BNS, sulaukusi M. Špokui nepalankaus tarnybinio tyrimo išvados, švietimo ministrė kovą skyrė papeikimą NSA vadovui.
Ginčas kilo po pakartotinio tarnybinės veiklos vertinimo, kurio metu konstatuota, kad M. Špokas iki galo įgyvendino tik du iš penkių nustatytų lūkesčių, o likusius – tik iš dalies.
