Mirė ilgametis LKL teisėjas Rimas Vitkus

Apie tai feisbuke pranešė Lietuvos krepšinio teisėjų asociacija.
„Su giliu liūdesiu pranešame žinią apie ilgamečio Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos ir Lietuvos krepšinio lygos teisėjo Rimo Vitkaus netektį.
Eidamas 65-uosius metus mus paliko garbus teisėjas, daugybę metų sąžiningai ir profesionaliai dirbęs Lietuvos krepšinio labui. Jo indėlis į teisėjavimą ir visą mūsų bendruomenę išliks nepamirštamas“, – socialiniame tinkle rašė asociacija.
R. Vitkus Marijampolėje dirbo ir treneriu – vadovavo krepšinio klubui „Sūduva“ ir miesto sporto mokyklai.
2003–2011 m. jis buvo Marijampolės tarybos narys ir mero pavaduotojas bei patarėjas.
