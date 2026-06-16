Mirė ilgametis žirgų sporto treneris Romualdas Jakutis

Jojimo meistras treniruotes pradėjo lankyti būdamas dešimties, o raitelius treniravo nuo 1975 metų – beveik pusę amžiaus.
„Labai gaila, kad laikas po truputį iš mūsų tarpo išsiveda žmones, kurie buvo neatsiejama žirginio sporto bendruomenės dalis. Išeina treneriai, raiteliai, mokytojai ir autoritetai, palikę ryškų pėdsaką daugelio gyvenimuose.
Mus pasiekė liūdna žinia – mirė ilgametis žirginio sporto treneris Romualdas Jakutis.
Romualdas Jakutis buvo ilgametis žirginio sporto treneris iš Kauno. Jodinėti pradėjo būdamas vos dešimties metų, o trenerio kelią pasirinko 1975 metais. Daugiau nei 45 metus jis ugdė raitelius žirginio sporto trikovės ir konkūrų disciplinose, daugiausia dirbdamas Marvelės žirgyne (Kauno sporto mokykloje). Taip pat apie 14 metų treniravo Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės sportininkus.
Jo atsidavimas sportui, sukauptos žinios, perduota patirtis ir išugdytos sportininkų kartos išliks gyvos atmintyje dar ilgus metus“, – rašoma federacijos pranešime.
Velionis bus pašarvotas birželio 18 d. 16 val. Ringaudų Tabariškių parapijos namų šarvojimo salėje.
Atsisveikinimas vyks birželio 19 d. 12 val.
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