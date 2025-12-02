MMA atletai metus užbaigė tarptautinėmis varžybomis

Paskutiniu metų startu tapusios Lietuvos pirmenybės – pirmos tokio lygio mišrių kovos menų (MMA) varžybos regione. Čempionate varžėsi ne tik stipriausi Lietuvos MMA kovotojai, bet ir sportininkai iš Estijos, Moldovos, Ukrainos ir Lenkijos.
Iš viso susirinko 205 dalyviai iš 27 sporto klubų. Kai kuriose kategorijose per vieną dieną sportininkams teko atlaikyti net 3–4 kovas, todėl čempionai turėjo įrodyti išskirtinį pajėgumą bei ištvermę.
Tarptautines varžybas iškilmingai atidarė Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Jankauskienė ir šio skyriaus vedėjo pavaduotojas Arūnas Talalas, pasveikinę sportininkus bei palinkėję sėkmės kovose.
O sėkmės prireikė daug kam, ypač, kai narve susitikdavo vienodo pajėgumo priešininkai. Itin atkakliai vyko suaugusiųjų įskaitos mūšiai. Juose nugalėtojų laurus nuskynė Aleksandras Ganinas (svorio kategorija iki 70,3 kg), Nojus Zakarauskas (iki 79,8 kg), Armandas Juršys (83,9 kg), Mattias Lehtsaaras (iki 88,4 kg) ir Dovydas Šidlauskas (virš 97 kg).
Jaunimo iki 21 metų įskaitoje ant aukščiausio pakylos laiptelio kopė Lovari Bogdonavičius (iki 61,2 kg), Michailas Jakšys (iki 65,8 kg), Karolis Diugevičius (iki 79,4 kg), Armandas Juršys (iki 88,4 kg) ir Lukas Vysockis (atviroji kategorija).
Tarp jauniausių sportininkų išsiskyrė Eliotas Zaremba, demonstruojantis tobulėjantį meistriškumą ir nuosekliai siekiantis aukščiausių rezultatų. Jaunimo svorio kategorijoje virš 77 kg čempionu tapo raseiniškis Rokas Stoškus. Tarp merginų jaunimo grupėje užtikrintai triumfavo klaipėdietė Paulina Jogminaitė.
Klubų įskaitos nugalėtoju tapo Vilniaus Pankratos“ klubas, kuriam ir atiteko pagrindinė Kauno rajono Čempionų taurė. Antrąją vietą užėmė kitas sostinės klubas „Grecicho Fight Team“, trečiąją poziciją užsitikrino kauniečiai iš „Fighter House“.
Lietuvos mišrių kovos menų federacijos (LMMAF) prezidentas Mindaugas Smirnovas už pagalbą organizuojant varžybas padėkojo visiems sportininkams, treneriams, teisėjams ir rėmėjams: Kauno raj. savivaldybei, sporto klubui „Pantera“ bei VDU ŽŪA.
M. Smirnovo žodžiais, turnyre buvo išaiškinti ne tik pajėgiausi šalies kovotojai, bet ir Lietuvos rinktinės nariai. Mūsų šalies atstovai 2026-uosius pradės atsakingu startu – Europos MMA čempionatu Serbijoje.
