Lietuviai WAKO pasaulio kikbokso čempionate iškovojo tris bronzos medalius

Lietuvos kikbokso federacija į šias varžybas delegavo 12 sportininkų: Rugilė Altaravičiūtė (K1 Style iki 48 kg), Evelina Puidaitė (K1 Style iki 60 kg,), Vitas Karosas (K1 Style iki 67 kg), Augvydas Andriuškevičius (Low-kick iki 67 kg), Lukas Lechavičius (Full-contact iki 67 kg), Deividas Michnevičius (K1 Style iki 71 kg), Raimondas Avlasevičius (K1 Style iki 75 kg), Rytis Lekys (K1 Style iki 81 kg), Ričardas Kulis (K1 Style iki 86 kg), Edvinas Šalkovskis (K1 Style iki 91 kg), Modestas Juodpusis (K1 Style virš 91 kg), Mantas Rimdeika (Low-kick virš 91 kg).
Sportininkus į kovas lydėjo Lietuvos kikbokso rinktinės vyr. treneris Andrius Šipaila, treneriai Tadas Rimkevičius, Evelina Šipailė ir Tomas Pakutinskas. Taip pat su sportininkais vyko ir WAKO generalinėje asamblėjoje dalyvavo Lietuvos kikbokso federacijos prezidentas Andrius Danilaitis.
Pasaulio kikbokso čempionato prizininkais tapo ir bronzos apdovanojimus pelnė net trys Lietuvos sportininkai: Evelina Puidaitė, Edvinas Šalkovskis ir Ričardas Kulis. Taip pat net 5 sportininkai buvo labai arti apdovanojimų - Modestas Juodpusis, Raimondas Avlasevičius, Vitas Karosas, Rugilė Altaravičiūtė ir Mantas Rimdeika užėmė 5-8 vietas.
„Šis čempionatas buvo rekordinis tiek pagal dalyvaujančių šalių, tiek sportininkų skaičiumi per visą WAKO istoriją, nes dalyvavo net 1627 sportininkai iš 82 šalių, todėl ypač džiugu, kad Lietuvos rinktinė parodė išskirtinius rezultatus“, – sakė Lietuvos kikbokso federacijos prezidentas Andrius Danilaitis.
