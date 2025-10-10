Neatsiliekantis nuo besikeičiančio pasaulio ralis „Aplink Lietuvą“

Didelio atgarsio susilaukė paskelbta žinia, jog šiemetinis ralis iš pagrindų keičia įprastą veidą ir organizatorių pastangomis pretenduoja tapti vienomis moderniausių lenktynių Lietuvoje. Kas paskatino lenktynių rengėjus iš ramių, nusistovėjusių vandenų bristi į naujus, kaip permainas vertina ir kokį ralį „Aplink Lietuvą“ ateityje regi Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) prezidentas Egidijus Janavičius?
Tokį klausimą ralio „Aplink Lietuvą“ spaudos centras, viešųjų ryšių agentūra „Visus Bonus“ pateikė LASF vadovui.
„Lietuvos automobilių sporto istorijoje nėra reikšmingesnio įvykio nei 1931 metų ralis „Aplink Lietuvą“, – sakė LASF prezidentas E. Janavičius.
„Su šiuo raliu, o dar tiksliau – pasirengimu jam – gimsta automobilių sportas Lietuvoje“, – pridūrė jis.
Daugėja automobilių, didėja ir mėgstančių šį sportą gretos. Lietuviai stebėtinai drąsūs: dar prieš pirmąjį ralį „Aplink Lietuvą“ drąsiausieji jau audžia mintis ir apie europinio masto automobilių sporto olimpą – tuomet jau du dešimtmečius rengiamą Monte Karlo ralį.
Ne tik puoselėja svajones, bet ir įgyvendina jas. Pirmieji iš Lietuvos atstovų tai labai sėkmingai padarė lakūnai, kapitonai Klemensas Martinkus ir Jonas Pyragius, 1931 m. startavę seniausiame pasaulyje Monte Karlo ralyje. Ir sėkmingai finišavę užimdami 30-ąją bendrosios įskaitos vietą.
Netrukus iš drąsių lakūnų estafetę perima pirmųjų dviejų ralių „Aplink Lietuvą“ laimėtojas Pranas Hiksa, Monte Karlo ralį šturmavęs net du kartus. 1937 m. į Monaką jau kelia sparnus ir LAK narių Česlovo Burbos ir Vaclovo Šulco ekipažas.
Niekas neabejoja, kad prieškario metais automobilių sporto iniciatoriaus šalyje, Lietuvos automobilių klubo (LAK) tarptautinė veikla ir organizuojami raliai „Aplink Lietuvą“ šalies Prezidento taurei laimėti tapo didžiausiu stimulu šalies automobilių ir motociklų sporte.
„Todėl mums, automobilių sporto entuziastams, privalu tęsti ir puoselėti ralio „Aplink Lietuvą“ tradicijas, nevengiant prisitaikymo prie besikeičiančio pasaulio ir norint sulaukti kuo didesnio visuomenės bei sportininkų susidomėjimo“, – akcentavo LASF prezidentas E. Janavičius.
Automobilių sporto organizacijos vadovas išskiria itin ryškų paskutiniais metais automobilių pramonės posūkį elektrifikacijos keliu.
„Mūsų šalyje registruojami rekordiniai kiekiai elektrinių automobilių, kurie dėl puikių dinaminių charakteristikų susilaukia vis daugiau ir automobilių sporto entuziastų dėmesio.
Todėl netrukus prasidėsiančio ralio „Aplink Lietuvą“ pagrindiniu akcentu taps būtent elektra varomi automobiliai, kurie kartu varžysis ir FIA ECO RALLY CUP kandidatiniame etape“, – sakė E. Janavičius.
Nors dėl Prezidento taurės šįmet kausis tik elektromobilių vairuotojai, tačiau tai nereiškia, kad kitiems sportininkams durys į ralį užtrenktos.
Varžytis atskirose įskaitose kviečiami ir hibridinių, istorinių, standartinių bei lenktyninių automobilių vairuotojai. Paskutinieji varžybas pradės iškart po elektromobilių ir hibridinių automobilių starto.
„Labai tikiuosi, kad FIA ekspertai ir į ralį atvykstantis FIA stebėtojas Angelo Raffaele Pelillo teigiamai įvertins šių metų ralio „Aplink Lietuvą“ organizatorių pastangas ir jau kitąmet Lietuvoje turėsime FIA ECO RALLY CUP įskaitinį etapą.
Kartu tai būtų ir bene didžiausias ralį „Aplink Lietuvą“ rengiančio LAK pastangų atnaujinant šių seniausiųjų lenktynių šalyje įvaizdį įvertinimas“, – teigė LASF prezidentas E. Janavičius.
