Paaiškėjo Raimondo Avlasevičiaus traumos rimtumas: teks skirti laiko reabilitacijai

„Sparta Fight Gym“ socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo žinia, kad trauma, nors ir rimta, tačiau operacijos neprireiks.
„Norime pasidalinti geromis naujienomis apie mūsų sportininko Raimondo Avlasevičiaus sveikatos būklę. Po MRT tyrimų paaiškėjo, kad UTMA 13 turnyre patirta trauma yra pakankamai rimta, bet nepaisant pradinių pesimistiškų prognozių operacijos neprireiks.
Galutinė medikų diagnozė: kelio raiščių patempimas ir keturgalvio raumens įplyšimas.
Raimondui Avlasevičiui teks skirti laiko reabilitacijai, tačiau jis greitai pilnai atsistatys ir vėl galės atstovauti mūsų klubui bei Lietuvai tarptautinėje arenoje.
Lauksime jo sugrįžtant į kovas ir linkime greito bei sklandaus atsistatymo!
Atskirai nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie domėjosi jo būkle, siuntė linkėjimus ir palaikymą, nes tai svarbu tiek mums, tiek mūsų sportininkams. Jūsų žodžiai suteikia papildomų jėgų!“ – savo „Facebook“ paskyroje rašė „Sparta Fight Gym“.
Trauma patirta istoriniame renginyje Kaune
Rugsėjo 27-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko UTMA 13 X STANIONIS PROMOTIONS renginys – svarbiausias įvykis Lietuvos kovinio sporto istorijoje. Jame legendinis boksininkas Eimantas Stanionis pirmą kartą karjeroje kovojo gimtinėje, o žiūrovai galėjo išvysti ne tik jo pasirodymą, bet ir daug kitų aukšto lygio kovų.
Vienoje jų ringe susitiko Raimondas Avlasevičius ir Nikola Cvetkovic. Avlasevičius gynė UTMA kikbokso čempiono diržą 75 kg kategorijoje, tačiau šį kartą sėkmė buvo ne jo pusėje.
Pirmieji du raundai buvo itin taktiški – abu kovotojai kantriai rinko taškus. Trečiajame raunde Avlasevičius pabandė perimti iniciatyvą, tačiau varžovas pradėjo kryptingai atakuoti lietuvio kairę koją. Nors Raimondas kovojo atkakliai, ketvirtajame raunde N. Cvetkovic pataikė dar vieną stiprų smūgį į koją, po kurio R. Avlasevičius patyrė nokdauną. Kovą techniniu nokautu laimėjo N. Cvetkovic, kartu atimdamas ir čempiono diržą.
Nors pralaimėjimas ir trauma buvo skaudūs, žinios apie tai, kad operacijos neprireiks, – didelis palengvėjimas tiek sportininkui, tiek jo komandai. Po reabilitacijos Avlasevičius turėtų grįžti į ringą ir toliau ginti Lietuvos garbę tarptautinėse arenose.
