Šokiruojantis skandalas UTMA užkulisiuose: kova atšaukta, kaltininkui – diskvalifikacija

Pašnekesių ciklo metu įtampa kilo dar prieš fizinį susidūrimą. I. Pauliukevičius pirmasis pradėjo provokuoti oponentą – naudojo įžeidžiančius žodžius ir įvairiai demonstravo nepagarbą varžovui. Tačiau kai E. Šalkovskis atsakė tuo pačiu, nukreipdamas žodžius atgal į I. Pauliukevičių, šis nebesuvaldė emocijų. Pastarasis šoko iš vietos ir smogė priešininkui, o šis atsikirto smūgiais atgal. Konfliktą sustabdė apsauga ir filmavimo komanda.
UTMA organizacija iškart sureagavo ir, įvertinusi situaciją, priėmė sprendimą, apie kurį pranešė savo socialiniame tinkle „Instagram“.
„Paaiškėjus naujoms aplinkybėms po incidento Igno Pauliukevičiaus ir Edvino Šalkovski „1X1“ laidos filmavimų metu, dalijamės naujausia informacija.
Oficialiai patvirtiname, kad E. Šalkovski negalės pasirodyti „UTMA 13
X STANIONIS PROMOTIONS“ turnyre dėl incidento metu patirtos traumos.
Paaiškėjus šioms aplinkybėms, I. Pauliukevičiui organizacija taiko drausminę nuobaudą – 2 mėnesių trukmės diskvalifikaciją. UTMA organizacija E. Šalkovski atlygins incidento metu patirtą žalą,
taip pat ir žalą dėl neįvykusios kovos – 10 tūkst. eurų. E. Šalkovski linkime kuo greitesnio sveikimo. Kai E. Šalkovski bus pilnai pasiruošęs kovoti, jo dvikova su I. Pauliukevičiumi bus perkelta į artimiausią UTMA turnyrą.
UTMA organizacija dar kartą pabrėžia, jog smerkia smurtą ir agresiją už ringo ribų – kovinis sportas yra ir turi būti apribotas kova ringe, pagal sportines taisykles, tarpusavio pagarbą ir tradicijas“, – rašoma organizacijos pranešime.
Sporto bendruomenės reakcija
UTMA čempionas Raimondas Avlasevičius pasmerkė incidentą, pabrėždamas, jog profesionaliame sporte tokio elgesio neturi būti: „Noriu tik pasakyti, kad toks Pauliukevičiaus elgesys yra visiškai prieš kovinio sporto principus. Taip, stūmimai, išsikalinėjimai puikiai parduoda bilietus ir visi tai suprantame ir priimame kaip žaidimo taisykles. Bet smurto neturėtų būti šalia.
Profesionalus kovotojas neturėtų elgtis, kaip pasiutusi beždžionė paleista iš aptvaro. Į ringą eina profesionalūs kovotojai, ne gatvės lyga, ar hormoniniai paaugliai, kurie nesusitvarko su savo emocijomis. Tai ir elkimės kaip profai“, – rašė kovotojas R. Avlasevičius.
Savo nuomonę išsakė ir Edvino Šalkovskio atstovaujamas klubas „Sparta fight gym“. Oficialioje pozicijoje jie akcentavo, kad vertina UTMA sprendimą ir dialogą dėl kompensacijos.
„Esame dėkingi UTMA organizacijai už tinkamą reakciją ir aiškius veiksmus po įvykusio incidento.
Vertiname parodytas vertybes ir konstruktyvų dialogą, kurio dėka suderinome sprendimą dėl neįvykusios kovos žalos atlyginimo, todėl incidentą laikome uždarytu. Mūsų klubo pamatiniai principai yra pagarba, sportinė etika ir sąžininga kova, todel matome, kad mūsų ir UTMA vertybės sutampa.
Dėl Edvino Šalkovskio sunkios traumos kova šiuo metu neįmanoma, tačiau jam pasveikus dirbsime kartu su UTMA, kad ši kova įvyktų ateityje“, – rašė klubas „Sparta fight gym“.
Parodė traumos rimtumą
E. Šalkovskis savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti traumos padariniai. Prie jos kovotojas paliko ir žinutę gerbėjams.
„Sveiki visi! Po įvykusio incidento ir atliktos diagnostikos paaiškėjo, kad man reikia šiokio tokio remonto. Atsistatysiu, grįšiu ir į visus klausimus atsakysiu ringe.
Never retreat, never surrender! Oss! (angl. Niekada nepasitrauk, niekada nepasiduok!)“ – rašė kovotojas.
