 Pagrindinė dvikova – lietuvio su ispanu

2025-11-22 10:00
„Kauno diena“, utma.lt inf.

Kaune, „Žalgirio“ arenoje rengiamame kovos menų turnyre UTMA-15 numatyta keturiolika dvikovų pagal profesionalaus bokso, kikbokso, muaitai ir MMA taisykles.

Varžovai: E. Kavaliauskas (kairėje) ir S. Molina kausis dėl EBU pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo.
Varžovai: E. Kavaliauskas (kairėje) ir S. Molina kausis dėl EBU pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo. / ringmagazine.com montažas.

„Visas paveikslas jau yra“, – paskelbė organizatoriai.

Pagrindinis lapkričio 28-ąją vyksiančio renginio dvylikos raundų mūšis – boksininko profesionalo kauniečio Egidijaus Kavaliausko su ispanu Samueliu Molina. Jie varžysis dėl Europos bokso sąjungos (EBU) pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo.

Laukia dvi titulinės UTMA kovos: dėl kikbokso čempionų diržų kausis Dovydas Rimkus ir Mantvydas Perednis (iki 77 kg), Dominykas Dirkstys ir latvis Ričardas Ozolas (iki 86 kg).

Jėgas taip pat išmėgins boksininkai Edgaras Skurdelis ir iš Liberijos kilęs Korede’as Lawrence’as, Aleksandras Trofimčiukas ir graikas Vaggelis Soumpakas, Jonas Jazevičius ir lenkas Michalas Czykelis, Algirdas Baniulis ir marokietis Hamza Ourahou, ukrainietis Bohdanas Myronecas ir argentinietis Jonathanas Vergara.

Pagal MMA taisykles grumsis Deividas Žamba ir britas Robertas Mastersas, kikbokso – Matas Pultaražinskas ir Evaldas Balsys, Žygimantas Kiudelis ir Pavelas Majauskas, Ignas Pauliukevičius ir lenkas Szymonas Soltysas, muaitai – Nauris Bartoška ir amerikietis Ahavatas Gordonas, Oskaras Buinickas ir Arnoldas Misiūnas.

