Egidijaus Kavaliausko varžovas – čempionas iš Ispanijos

Kaune, „Žalgirio“ arenoje vyksiančiame „UTMA 15“ turnyre, pirmą kartą per profesionalo karjerą Lietuvoje kovosiantis 37-erių E. Kavaliauskas dėl Europos bokso sąjungos (EBU) pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo varžysis su 26-erių ispanu Samueliu Molina.
„E. Kavaliauskas yra toje pačioje lygoje kaip ir Eimantas Stanionis. Manau, kad jie matė, jog viską darėme kryptingai ir teisingai, jau turime teisę organizuoti tokio lygio bokso kovas, tad tiek Egidijus, tiek jo vadybininkas Egis Klimas mumis patikėjo“, – sakė UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Lietuvio ir ispano dvikovai numatyta 12 raundų. S. Molina gins Europos čempiono titulą.
2008 ir 2012 m. olimpinėse žaidynėse dalyvavęs, bronzos medalį 2011 m. pasaulio čempionate iškovojęs E. Kavaliauskas į profesionalų boksą pasuko 2013-aisiais.
Kaunietis yra iškovojęs 24 pergales(19 iš jų – nokautais), patyręs tik tris nesėkmes, vieną dvikovą užbaigęs lygiosiomis. Tarp E. Kavaliausko trofėjų – WBC ir WBO regioniniai čempiono diržai, jis du kartus kovėsi dėl WBO pasaulio čempiono titulo.
E. Kavaliausko kovų sąraše yra akistata su bokso megažvaigžde Terrence’u Crawfordu (2019-aisiais pergalę šventė amerikietis).
Pastarąjį kartą Lietuvos boksininkas į ringą žengė šiemet gegužę Afrikoje, Pusiaujo Gvinėjos mieste Malabe. Prieštaringas teisėjų sprendimas pergalę lėmė senegaliečiui Souleymane’ui Cissokho.
