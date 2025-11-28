Pasaulio pakrančių irklavimo čempionas Dominykas Jančionis: laukiant starto, pulsas pakyla iki 170

Pasak patyrusio irkluotojo, nauja olimpinė pakrančių irklavimo ir paplūdimio sprinto rungtis išgelbėjo jo sportinę karjerą.
Pasaulio pakrančių irklavimo ir paplūdimio sprinto čempionate Lietuvos irkluotojai šventė pergalę ir 2024 m., tačiau šiemet triumfas ypatingas tuo, kad šios sporto šakos mišrių dviviečių rungtis – jau olimpinė.
„Labai smagu laimėti antrą kartą ir perspektyvos labai didelės. Labai greitai bėga laikas, bet ir konkurencija didėja, bet dėl to tik smagiau. Ypač tokioje trumpoje distancijoje, kova labai artima, įdomu, susijaudinimas, adrenalinas, laukiant starto, pulsas pakyla ir iki 170“, – sako D. Jančionis.
Daugelį metų akademiniame irklavime Lietuvai atstovavęs D. Jančionis atvirauja, kad 2024 m. norėjo baigti sportininko karjerą, bet anksčiau už jį į pakrančių irklavimą pasukęs komandos draugas Žygimantas Gališanskis įkalbėjo išbandyti kelią į olimpinių žaidynių programą pradėjusią skintis kombinuotą irklavimo ir bėgimo rungtį.
„Pakvietė pabandyti ir praėjusiais metais tapome pasaulio čempionais. Užsikabinau ir likau. Tikiuosi, kad ir daugiau Lietuvos irkluotojų pabandys, nes dabar esame tik keturiese ir nelabai kas nori iš klasikinio irklavimo ateiti, bet būtų tikrai labai smagu, jeigu būtų daugiau žmonių. Pasauliniu lygiu, tikiuosi, kad konkurencija irgi didės. Man patinka, kai kiekvienose varžybose kova būna labai įtempta, todėl ir žiūrovui įdomiau. Viliuosi, kad ateityje sulauksime ir daugiau žiūrovų, ir daugiau palaikymo“, – įžvalgomis dalijasi D. Jančionis.
Irkluotojų pergalių kalvis, treneris Vygintas Viršilas teigia, kad šių metų spalį vykusiame Europos čempionate M. Kazlauskaitės ir D. Jančionio iškovoti mišrių dviviečių rungties bronzos medaliai išėjo į naudą, nes dėl to į planetos čempionatą auklėtiniai išvyko labai alkani.
„Dabar tikimės tą įdirbį išlaikyti iki pat Los Andželo olimpinių žaidynių ir toliau tobulėti, nes tai yra nauja sporto šaka. Daug darbo, nes patys ieškome naudingų sprendimų, kad būtume konkurencingi prieš visą pasaulį. Visi ieško naujų metodikų, sprendžia dilemas, kaip prisitaikyti prie šios kombinuotos sporto šakos, kuri turi ir bėgimą, ir slalomą, ir apsisukimus. Tai pakankamai sudėtinga ir greita sporto šaka“, – sako V. Viršilas.
Vilčių atsirasti olimpinių žaidynių programoje turi ir sparčiai visame pasaulyje populiarėjančios irklenčių varžybos. Jeigu taip nutiktų, čia Lietuva irgi turėtų labai dideles ambicijas. Simbolinis valstybės premijų čekis bus perduotas ir pasaulio irklenčių vicečempiono titulą iškovojusiam Vadimui Korobovui bei jo treneriui Dmitrijui Michailovui.
