Pirmasis Dakaro greičio ruožas: dalyvius tarp uolų persekiojo techniniai nesklandumai

Pirmojo greičio ruožo meniu – 305 kilometrai, padalinti į dvi itin skirtingas dalis. Pirmoje dalyje iki 224 kilometre įkurtos degalų užpylimo zonos greitus ir smėlėtus kanjonų keliukus keitė siauri tarpekliai, išplautos upių vagos ir akmenuotos atkarpos, kuriose galėjo sužibėti ir ratus išsaugoti tik techniškai važiavę vairuotojai. Likę kilometrai iki greičio ruožo finišo – smėlis, žemos, bet klastingos kopos ir išplauti bei lengvai pasislepiantys keliai. Šioje atkarpoje buvo itin svarbi navigacija.
Į bivaką po pirmosios dienos suvažiavę sportininkai nestokojo įspūdžių. Ralio debiutantas S. Klevinskas teigė, jog raliu mėgavosi, tačiau dar neįveikus ketvirtadalio trasos, nustojo veikti navigacija.
„Labai smagiai važiavosi ir labai patiko. Tačiau nuo maždaug 70-ojo kilometro, turėjau problemų su GPS, nebeveikė niekas. Tačiau išbandžiau naują rolę – tapau pėdsekiu ir pasirodo, esu visai neblogas. Pėdsakus pamečiau 160-ajame kilometre, ten “prigrybavau”, o vėliau vėl grįžau į kelią, bet jau su lėtesniais sportininkais. Tai iki degalų užpylimo zonos pašokinėjau per kalnelius, o jau vėliau judėjau su sutvarkyta technika, bet prasidėjo automobilių lenkimai. Bet bendrai – diena labai smagi.”
Nepaisant visų mestų iššūkių, sėkmingai su pirmuoju iššūkiu susitvarkė visi trys „AG Dakar Dubai“ motociklininkai. Preliminariais duomenimis, lenktynininkai fiksavo tokius rezultatus.
– Edvard Sokolovski – 4 val. 14 min. ir 58 sek. (Rally 2 – 33 vieta, bendroje įskaitoje – 48 vieta);
– Saulius Klevinskas – 5 val. 15 min. ir 39 sek. (Rally 2 – 72 vieta, bendroje įskaitoje – 87 vieta);
– Gediminas Šatkus – 5 val. 56 min. ir 23 sek. (Rally 2 – 92 vieta, bendroje įskaitoje – 107 vieta);
Tiesa, pirmojo bivaką pasiekusio E. Sokolovski teigimu, rezultatas tikrai keisis, kadangi ir pats žino, jog praleido kelis kelio taškus, o už tai organizatoriai negaili baudos minučių. Tikslūs rezultatai dažniausiai paaiškėja vėlyvą vakarą po greičio ruožo.
Pirmadienį laukia antrasis greičio ruožas ir pirmoji diena, kai judės ne tik sportininkai, bet ir visas bivakas. Dakaras juda gilyn į žemyninę dalį, link Al Ulos miesto. 400 kilometrų ilgio greičio ruože daugės akmeningų atkarpų, bus itin daug išplautų upių vagų, o tai reiškia, jog sportininkams teks skubėti lėtai, nes net ir menkiausia klaida ar nuokrypis nuo kelio gali baigtis prakirstais ratais bei virtinimais. Tiesa, organizatoriai tarp akmenų įmaišė ir greitas, smėlėtas atkarpas.
