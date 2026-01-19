Praėjusio sezono finalininkių kovoje intrigos nebuvo – lyderės sutriuškino čempiones

Pasikartojusiame praėjusio sezono finale didelės intrigos nebuvo. LMRL lyderės „Eglės“ rankininkės iškovojo užtikrintą pergalę 33:26 (18:12).
„Eglės“ gretose rezultatyviausiai žaidė Beatričė Ruseckaitė, pelniusi 7 įvarčius, Rita Rakauskienė ir Silvija Mackonytė įmetė po 6 įvarčius, Greta Makovskytė – 5. „Eglės“ vartininkė Kotryna Vasiliauskaitė atrėmė 13 metimų iš 37-ių (35 proc.).
Per žiemos pertrauką net kelių lyderių netekusiai „Cascada-HC Garliava SM“ ekipai 15-etė Altėja Ustilaitė pelnė 8 įvarčius, Ugnė Mikutaitytė – 6, Mantė Voskresenskaja – 3.
Dramatiška kova iki pat finalinės sirenos vyko Aukštaitijos sostinėje, kur antrą vietą užimanti Panevėžio „HC Kova“ komanda minimaliu skirtumu 34:33 (17:15) įveikė penktoje pozicijoje esantį Klaipėdos „Dragūną“.
Iki susitikimo pabaigos likus žaisti 8 min. panevėžietės atitrūko didžiausiu skirtumu 33:27 ir atrodė, kad nugalėtojos jau aiškios. Tačiau klaipėdietės nesudėjo ginklų ir laimėjusios atkarpą 6:0, išlygino rezultatą 33:33. „Kova“ pergalę išplėšė rungtynių pabaigoje, kai tiksliu metimu pasižymėjo Laura Salamanavičė.
Pergalingą įvartį pelniusi L. Salamanavičė iš viso surinko 11 įvarčių ir buvo rezultatyviausia nugalėtojų gretose. Rezultatyviausia LMRL rankininkė Simona Kolosovė prie pergalės pridėjo 8 įvarčius, Amanda Dzikavičiūtė pelnė 5 įvarčius, Inesa Verbovik – 4. Panevėžiečių vartininkė Amanda Vareikienė atrėmė net 18 metimų iš 47-ių (38 proc.).
„Dragūno“ komandai Vanesa Grišmanauskaitė pelnė 7 įvarčius, Dovilė Mižutytė ir Mantė Žvilauskaitė – po 6, Greta Vainorytė – 5, Aušra Bagdonė – 4.
Kitose rungtynėse trečią vietą užimantis Kauno „Žalgiris“ svečiuose 38:31 (22:13) nugalėjo autsaiderę Vilniaus „Sostinės tauro“ ekipą.
Nugalėtojų gretose nesulaikoma buvo „Žalgirio“ naujokė Karolina Sparnauskaitė, pelniusi net 13 įvarčių, Amelija Selivončikaitė prie pergalės pridėjo 8 įvarčius, Martyna Vaitkutė – 5.
„Sostinės tauro“ komandai antrą vietą rezultatyviausių LMRL žaidėjų sąraše užimanti Singrida Kulikovaitė pelnė 11 įvarčių, Eva Šopaitė ir Ana Andronik įmetė po 5 įvarčius.
Per 10 turų 9 pergales iškovojusios lyderės „Eglės“ rankininkės turi 18 taškų ir artimiausią persekiotoją „Kovos“ komandą lenkia 2 taškais. Trečioje pozicijoje esantis „Žalgiris“ nuo lyderių atsilieka 6 taškais. Titulą ginanti „Garliava“ per 9 rungtynes surinko tik 6 taškus ir yra ketvirta. Penktą vietą užimantis „Dragūnas“ turi 4 taškus. Paskutinėje šeštoje vietoje su 2 taškais lieka „Sostinės tauras“.
