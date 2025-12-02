Šių metų kalėdinio miestelio kainos – ko tikėtis?

Šiemet Kalėdų miestelyje naudojami tik daugkartiniai puodeliai. Pirkėjai už kiekvieną gėrimą papildomai moka 2 eurų užstatą, tačiau jis grąžinamas, kai puodelis grąžinamas prekybininkui.
„Dauguma pritaria tvarumui, tačiau susiduriame ir su nepatenkintais žmonėmis. Jie sužinoję, atsisako pirkti“, – neslėpė gėrimų prekybininkė.
Tiesa, pačių gėrimų kainos miestelyje nekilo. Mažas puodelis karšto vyno, šokolado ar kisieliaus kainuoja 5 eurus, o didelis – 7 eurus.
Čia galima rasti visko ir įvairių skanėstų – nuo meduolių iki močiutės žagarėlių.
„Kainų nekėlėme, tad jos lieka nuo 2 iki 6 eurų. Tiesa, yra prabangesni namukai, kurių kainos didesnės“, – pasakojo meduolių prekybininkė.
Štai olandiški blyneliai kiek brangesni – už porciją teks sumokėti 7 eurus.
Pirkėjai Kalėdų miestelyje ras ir mėgstamų varškės spurgučių. Mažas indelis kainuoja 5 eurus, o didelis – 18 eurų. Tiesa, už priedus taikomas papildomas mokestis.
„Žmonės noriai perka ir nesiskundžia kainomis“, – džiaugėsi saldumynais prekiaujanti moteris.
Dauguma prekybininkų – Kalėdų miestelio veteranai, tačiau šiemet yra ir naujokų.
„Savaitgalį buvo mūsų debiutas, bet tokio kiekio žmonių dar niekada nemačiau“, – dalijosi „Macarons Art“ bendraturtė Barbara Vaškovič.
Šių metų mugėje galima rasti ne tik saldumynų.
„Kojinės po 16 eurų, pirštinės – nuo 14 iki 18 eurų. Veltinio rankinės – 40 eurų, tačiau kainų nekėlėme“, – teigė prekybininkas.
Panašu, kad gyventojų kainos negąsdina.
„Pirmas dalykas, kurį nusipirkome, tai nealkoholinis karštas vynas. Gal kainos ir kiek didesnės, tačiau tai tikrai nestebina“, – sakė Kalėdų miestelyje sutikta moteris.
Primename, kad Kalėdų miestelis Katedros aikštėje veiks iki gruodžio 28 d.
