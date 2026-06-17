Prezidentas pareiškė užuojautą dėl trenerės Teresės Nekrošaitės mirties

Pasak šalies vadovo, Lietuva neteko sportui, ugdymui ir šalies vardo garsinimui gyvenimą paskyrusios iškilios sportininkės ir trenerės, kuri atstovavo Lietuvai olimpinėse žaidynėse, o vėliau savo patirtį, žinias ir sukauptą išmintį perdavė jaunajai kartai.
„Šios nuostabios ir atsidavusios trenerės dėka Lietuvos sportas buvo praturtintas ne tik jos pačios pasiekimais, bet ir išugdyta nauja sportininkų karta“, – trečiadienį Prezidentūros išplatintame pranešime cituojamas prezidentas.
„Ji treniravo tiek olimpiečius, tiek paralimpiečius, savo žiniomis, reiklumu ir atsidavimu padėjo jiems siekti aukščiausių rezultatų tarptautinėse arenose. Jos ugdyti sportininkai garsino Lietuvos vardą pasaulyje, o jos darbas tapo svarbia Lietuvos lengvosios atletikos ir paralimpinio judėjimo dalimi“, – sakė jis.
T. Nekrošaitė mirė eidama 65-uosius metus.
Ji gimė 1961 metais Bitvane, Kauno rajone. 2001 metais baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją.
1992 metų Barselonos vasaros olimpinėse žaidynėse sportininkė užėmė 18 vietą.
T. Nekrošaitė 2018 metais apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, praėjusiais metais buvo pripažinta geriausia Lietuvos paralimpinio sporto trenere.
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