„Raketės ant vinies nekabinsiu“: 88-erių badmintono treneris nesiruošia sustoti

2025-10-14 17:04
Eglė Radušytė (LNK)

Gili senatvė visai nereiškia, kad metas mesti sportą. Užkietėjęs badmintonininkas, kuriam 88 metai, sako, kad turbūt niekada nebus pasiruošęs kabinti raketės ant vinies. Jis išmokė tūkstančius jaunuolių žaisti šį sportą ir stebisi, koks aukštas šių laikų žaidėjų lygis.

Colin Bedford gyvena badmintonu. 65 metus atidavęs trenerio darbui, net išėjęs į pensiją jis grįžta žaisti ir treniruoti kitų. Gimtajame Marcho mieste, Rytų Anglijoje, net sporto salė pavadinta jo garbei, tačiau jis tebėra kuklus, ypač susitikęs su šių laikų badmintono žvaigždėmis.

„Esu paprastas žmogelis, smulkus treneris. Man atima žadą dabartinių žaidėjų lygis“, – sakė C. Bedford.

Badmintoną jis pradėjo žaisti dar vaikystėje – 11 metų – ir taip niekada nesustojo, net tarnavęs toli užjūriuose. Šis žaidimas padėjo jam neišsigąsti sunkumų ir net palengvinti netektį, kai neteko žmonos.

„Sportas padeda išlikti geros formos. Tikiu, kad dar galiu padėti – dažnai čia ateina žmonių, kurie yra prislėgti problemų. O pajudėję sako, kad jiems taip patiko, jog sugrįš vėl“, – pasakojo C. Bedford.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Profesionalus badmintoninkas Ben Lane, pelnęs ne vieną medalį tarptautiniuose čempionatuose, sako, kad 88 metų trenerio pavyzdys įkvepia.

„Jis įkvėpė daug vaikų paimti raketę ir žaisti badmintoną. Garbė jį sutikti ir sužaisti partiją kartu“, – teigė B. Lane.

Paklaustas, kada galų gale baigs karjerą, senolis atsakė: „Reikia judėti pirmyn!“

