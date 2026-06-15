Ralio „Aplink Lietuvą“ nugalėtojų laukia 35-oji Prezidento taurė

Sieja su automobilių sporto pradžia
Pirmasis toks ralis prezidento Antano Smetonos taurei laimėti įvyko 1931 m. liepos 24 d., kai iš Kauno į lenktynes aplink Lietuvą pajudėjo keturiolikos automobilių ir dvylikos motociklų kolona.
Nuo to laiko nugalėtojams įteikiama taurė jiems prilygsta aukščiausiam valstybės apdovanojimui, su kuriuo ralio laimėtojus yra sveikinę prezidentai A. Smetona, Algirdas Brazauskas, Valdas Adamkus, Rolandas Paksas, Dalia Grybauskaitė ir G. Nausėda.
Neatsitiktinai pirmąjį ralį „Aplink Lietuvą“ šalies automobilių sporto federacija (LASF) įvardija automobilių sporto pradžia šalyje, o lenktynes nuo pat pirmųjų rengia seniausia šalyje automobilininkus vienijanti visuomeninė organizacija, 1926 m įkurtas ir šiemet 100-metį pažymintis Lietuvos automobilių klubas (LAK).
Nors nuo pirmojo ralio „Aplink Lietuvą“ prabėgo 95-eri, tačiau šiemetinės lenktynės jų istorijoje – tik 35-osios, kurių nugalėtojai po finišo vėl kels aukštyn Prezidento taurę.
Keturi raliai „Aplink Lietuvą“ surengti prieškario Lietuvoje, o atgaivinti jie buvo šaliai atgavus nepriklausomybę ir atkūrus LAK veiklą, 1996-aisiais, lygiai po 65 metų, prabėgusių nuo pirmojo ralio Prezidento taurei laimėti.
Sėkmingai išlaikytas egzaminas
Iki pernykščių lenktynių ralis „Aplink Lietuvą“ mažai kuo skyrėsi nuo daugelio panašių varžybų, kurių trasose rungiasi mėgėjai.
Varžybas organizuojantis LAK prieš metus ryžosi kardinaliems pokyčiams, vietoje pabodusio renginio veido pasiūlęs, organizatorių nuomone, vienas moderniausių lenktynių Lietuvoje – tikslaus važiavimo ralį, kuriame dėl Prezidento taurės varžytųsi tik elektromobilių vairuotojai, o pačios lenktynės laikytų kandidatinį egzaminą į „FIA Eco Rally Cup“ renginius.
„Lūkesčiai atsipirko su kaupu, – sako pagrindinis ralio „Aplink Lietuvą“ organizatorius, LAK prezidentas Rolandas Dovidaitis. – Išklausiusi renginį atidžiai sekusių tarptautinių stebėtojų ataskaitą ir palankų jų vertinimą, FIA „World Motorsport Council“ įtraukė ralį „Aplink Lietuvą“ į 2026 metų FIA „EcoRally Cup“ kalendorių.
Tad mums tenka nemenka garbė pakviesti sportininkus, teisėjus ir visus, neabejingus automobilių sportui žiūrovus, į pirmą kartą Lietuvoje liepos 3–5 dienomis vyksiančio „FIA EcoRally Cup“ etapo – „Eco Rally Lithuania“ lenktynes.“
R. Dovidaičio nuomone, Lietuvos ralio organizatorių kompetenciją, patirtį bei jų gebėjimų įvertinimą liudija ir toks faktas, jog liepos pradžioje šalyje lankysis ir „Eco Rally Lithuania“ įdėmiai stebės grupė automobilių ralio organizatorių iš tolimosios Japonijos, ketinančių kitais metais Tekančios saulės šalyje surengti FIA „Eco Rally Cup“ etapą.
Du raliai viename
Nors pagrindinis prizas – Prezidento taurė – po varžybų bus įteikta elektromobilių klasės nugalėtojams, tačiau ralio organizatoriai neuždarė durų į renginį ir mėgstantiems lenktyniauti kitomis, tradicinėmis transporto priemonėmis.
„Su tam tikra išlyga galime sakyti, jog šiame seniausiame šalyje ralyje vienu metu vyks du raliai, – sako vienas renginio organizatorių Darius Grinbergas. – „Eco Rally Lithuania“ lenktynės – tai kartu vykstantis ir tradicinis ralis „Aplink Lietuvą“, kuriame mielai laukiame ir besivaržančių su standartiniais, sportiniais bei istoriniais automobiliais, kuriuos skirstysime į įprastas „Youngtimer” ir „Oldtimer” klases”.
Beje, registracija, kurioje itin aktyvūs elektromobilių įskaitoje besivaržysiantys užsieniečiai iš Lenkijos, Latvijos, Ispanijos, Portugalijos, Šveicarijos ir kitų šalių, jau prasidėjo (https://raceadmin.eu/FERC/2026/register), o dalyvauti ralyje su visais kitais automobiliais ketinantys vairuotojai kviečiami registruotis https://raceadmin.eu/RAL26_LT/RAL26/register.
Startas – Kaune, finišas – Vilniuje
Ralio „Aplink Lietuvą” dalyviams varžybų dienomis teks įveikti 648 kilometrų maršrutą, iš kurių 343 km sudaro specialūs ruožai ir specialios rungtys.
Liepos 3 d., penktadienio rytą, sportininkai „startuos“ ralio štabe Kaune, kur bus sutvarkyti visi administraciniai reikalai bei patikrinta lenktynininkų technika.
Iškilminga ralio „Aplink Lietuvą“ atidarymo ceremonija rengiama 18 val. prie Kauno šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios, geriau žinomos kaip Kauno soboras. Būtent čia prasidės ralio dalyvių greičio kelionė, kurioje jie savo meistriškumą išbandys dvidešimt viename organizatorių parengtame tikslaus važiavimo ruože.
Rungtys drieksis įdomiausiais Lietuvos bendro naudojimo keliais, o ekipažai turės laikytis visų Kelių eismo taisyklių, privalėdami išlaikyti nustatytą vidutinį greitį ir specialaus ruožo įveikimo laiką.
Antrą lenktynių dieną iš Kauno ralio dalyviai pajudės į pirmuosius specialius ruožus ir vėl finišuos Kaune, kur prasidės ir trečiosios ralio dienos programa.
Tradiciškai ralis „Aplink Lietuvą“ finišuos šalies sostinėje sekmadienį, liepos 5 d., 16 val. S. Daukanto aikštėje priešais įsikūrusią Lietuvos prezidentūrą, kur bus apdovanoti lenktynių nugalėtojai ir prizininkai.
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