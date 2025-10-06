Ralio „Kauno ruduo“ trasas išbandė ir JAV čempionai

Tai buvo jau 52-asis, nuo pat 1974 m. vykstantis ir niekada nenutrūkęs „Kauno rudens“ ralis, kurio trasas yra išbandę ne tik šalies, bet ir daugelis Europos žymiausių lenktynininkų. Tarp jų – ir į šias varžybas atvykę buvę Girdauskų kovos draugai ir varžovai, dabar gyvenantys Ukrainoje, Estijoje, Latvijoje, Armėnijoje, Uzbekijoje, Vokietijoje, JAV, Izraelyje ir kitose šalyse.
Lenktynių atidaryme išsirikiavo visų 75 atvykusių ekipažų nariai, o juos, linkėdami gero starto ir sėkmingo finišo, sveikino K. Girdausko žmona Vanda Girdauskienė, Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys, Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentas Egidijus Janavičius, Lietuvos automobilių klubo prezidentas Rolandas Dovidaitis, varžybų vadovas Gražvydas Smetonis ir kiti.
Sportininkų vardu žodį tarė ketvirtajam Monte Karlo ralio šturmui besiruošiantis Tadas Vitkevičius, šįkart su Feliksu Krivickiju šventę pergalę savo klasėje.
Pagrindinis prizas liko Kaune
Po finišo pagrindinius lenktynių trofėjus – organizatorių pereinamąją ir Kastyčio bei Arvydo Girdauskų atminimo taures – aukščiausiai kėlė kauniečių Modesto Jako ir Tomo Liutkaus ekipažas, vairavęs „Toyota Celica“ ir trumpojoje, 101,25 km ilgio, trasoje buvusias greičio rungtis įveikęs per 8 min. 14,7 sek.
„Tai viena reikšmingiausių pergalių mano ne trumpoje sportinėje biografijoje“, – aukštai keldamas taures sakė M. Jakas, o jo šturmaną Tomą toks laimėjimas, regis, gerokai nustebino.
13 sek. greitesnis nei nugalėtojai šioje trasoje buvo Liutauro ir Jono Paulauskų, vairavusių BMW 318, tandemas, ir vos 1,7 sek. – Egidijus ir Lukas Nevuliai su „Ford Focus RS“, tačiau šie du ekipažai į pagrindinį trofėjų pretenduoti negalėjo, nes pagal ralio nuostatus būtina sąlyga laimėti Girdauskų atminimo taurę – sporto meistrų vardai ir priklausymas veteranų įskaitai.
Visi šie trys ekipažai šventė pergales savo klasėse, o nugalėtojai buvo apdovanoti dar ir šiemet Anapilin išėjusio Algirdo Rymonio atminimo taure.
Neliko be dėmesio ir jaunas, ir senas
Ne mažiau dėmesio nei nugalėtojai susilaukė ir vyriausia amžiumi, 88-erių Ona Danguolė Vaičiūniene, kuri greta savo sūnaus, 62-jų Arūno labai vykusiai įsijautė į šturmano rolę ir be trukdžių su „Subaru VI STI“ įveikė visą trasą.
Tai buvo vyriausias, kurių amžiaus suma net 150 m., lenktynių ekipažas, kuriam pagarbą rodė ir varžovai.
Į žurnalistų klausimą kaip besijaučianti po trečiąja prizine vieta klasėje vainikuotų lenktynių, Ona Danguolė guviai atsakė: „Jei tik nepavažiuoju automobiliu, man viskas skauda. Aš turiu važiuoti!”
„Kauno rudens“ ralis pirmąjį sportinį trofėjų padovanojo ir jauniausiajai varžybų dalyvei – 10-tei Novilei Paulauskaitei, kuriai įteiktas specialus prizas ir kuri drauge su savo seneliu Egidijumi Paulausku buvo apdovanota ir už pergalę savo automobilių klasėje.
Lietuviai – JAV čempionai
Ko gero nedaugeliui yra tekę girdėti, jog kažkada ant Jungtinėse Amerikos Valstijose vykstančio automobilių ralio čempionato garbės pakylos yra tekę stovėti ir Lietuvos atstovams. Ir ne bet kur, o ant aukščiausiojo jos laiptelio.
Tą dabar jau tolimais 2003 metais padarė Valdemaras Maciukevičius ir Arūnas Šalkauskas, kolegų pravardžiuojamas legendiniu Šumiu. Už ką – nesunku suprasti.
Prieš 22 metus tapę JAV čempionais kartu su kitais jie išbandė ir „Kauno rudens“ ralio trasas. Tiesa, jau nebe viename ekipaže, o Valdemaras kartu su Pauliumi Praninsku, o Arūnas su irgi JAV gyvenusiu Linu Brazausku.
Pirmieji su „Mini Cooper“ tenkinosi 13 bendrosios įskaitos vieta ir trečia klasėje, o antrieji, vairavę „LADA VFTS Sport“ – laipteliu žemiau bendrojoje įskaitoje, tačiau viena aukštesne vieta klasėje.
Iš JAV kasmet atvykstantis Aleksandras Chaimskis jau ne pirmus metus važiuoja kartu su vienu tituluočiausių šalies automobilių sporto meistrų Eugenijumi Tumalevičiumi. Šis duetas ne kartą yra laimėjęs ir pagrindinį prizą, o dabar jie, vairuodami „Opel Manta“, tenkinosi septintąja bendrosios įskaitos vieta ir antrąja klasėje.
Eugenijus su Aleksandru iškovojo ir vieno šalies sportininkų ir automobilių sporto organizatorių Iljos Ostrovskio atminimo taurę.
„Vienas patraukliausių „Kauno rudens“ ralio bruožų, šalies automobilių sporto organizatorių gebėjimas pagerbti ir saugoti buvusių bendražygių trasose atminimą, – kalbėjo ukrainiečių delegacijos vadovas Romanas Shchypkovas-Pavlenko. – Todėl mūsų ekipažas su Donatu Damašu esame laimingi iškovoję docento, LASF garbės teisėjo Evaldo Čerškaus atminimo taurę, kurią įsteigė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.“
Vieno šio ralio pradininkų ir organizatorių – Vidmanto Čiutelės – atminimo taurę iškovojo mišrus latvio Italo Alsinšo ir esto Toivo Nino ekipažas, o buvusio ilgamečio LASF prezidento Sigito Alesiaus taurę – buvęs irgi ilgametis Latvijos autosporto federacijos vadovas Dainaras Dambergas, Andris Štals ir Janis Jumitis.
Pirmojo LASF prezidento Anatolijaus Jankūno atminimo taure džiaugėsi svečiai iš Estijos Joel Tammeka ir Juhanas Anupoldas, o vieno žymiausių ralio meistrų Leontijaus Potapčiko taurę laimėjo Vokietijoje gyvenančio Michailo Titovo ir latvio Andrio Zvingevico ekipažas.
Moterys metė pirštinę vyrams
Kiek ilgesnėje, 109,25 km ilgio, trasoje drauge su kitais „Kauno rudens“ ralio dalyviais varžėsi ir moterys. Šioje įskaitoje, pranokusios daugelį vyrų, su „Volkswagen Golf“ dominavo Augustė Rupšytė ir Rūta Saladžienė.
Įskaitos laimėtojos 28 sek. pranoko antrąsias prizininkes Gretą Šaduikytę su Ema Benevičiūte, startavusias su „Mazda MX5“ ir trečioje vietoje likusias Agnę Mažeikienę ir Renatą Karpavičiūtę, vairavusias „Honda CTX“.
Tradicijos tęsiamos
Tapo gražia tradicija, kai „Kauno rudens“ raliai neapsieina ir be didžiausio palaikymo susilaukiančio žmonių su negalia dalyvavimo lenktynėse.
Išimtimi netapo ir pasibaigusios lenktynės, kuriose šioje įskaitoje madas diktavo sparčiai progresuojantis šeimyninis Dariaus ir Erikos Kliaudaičių duetas.
Įskaitos laimėtojai, vairavę „Toyota Yaris“, buvo greičiausi ne tik savo klasėje, bet ir apskritai ilgojoje trasoje, kurioje buvusiose 15,46 km ilgio greičio rungtyse jie užtruko 11 min. 24,7 sek.
Antrąja vieta su „BMW 320“ tenkinosi Raimondas ir Mindaugas Dabužinskai, trasą įveikę per 13 min. 07,3 sek., o trečiąja – irgi su BMW važiavę Robertas Zakarauskis su Emiliu Ragausku.
Nenusiminė ir ketvirti likę ir „Toyota Prius“ vairavę Haroldas Trukanas su Eriku Bagdonu, pasiryžę atsirevanšuoti kitąsyk.
Tradicija tapo ir istorinių automobilių paradas, kurį šįsyk surengė Lietuvos klasikinių automobilių klubas, vadovaujamas Gitauto Žičkaus.
Iš tiesų kaip gali abejingai praeiti pro šalį pro tokius gražuolius kaip Arvydo Pauliuko ir Donato Beresnevičiaus 1921 m. gamybos „Studebaker“, tik 3 metais jaunesnis Evaldo ir Nerijos Šapalų „Oakland“, 1925 m nuo konvejerio nuriedėjęs Gintauto Miškinio ir Nelės Kavaliauskienės „Packard“, 1929 m. laidos Donato Pauliuko ir Kristinos Benevičienės REO, o jau tokie dažais ir laku blizgantys kaip 1937 m. G. ir Vidos Žičkų „Mercedes-Benz 320“ ar tų pačių metų gamybos Vyčio Indziulo ir Alinos Grigonienės „Mercedes-Benz 170“ atrodo kaip tikri jaunuoliai.
„Kauno rudens“ ralio dalyviai skirstėsi dalydamiesi įspūdžiais apie tarptautinės lenktynių įskaitos nugalėtojus ir prizininkus.
Šįsyk laimėtojais pripažinti labai nelengvomis sąlygomis iš kovojančios Ukrainos atvykę sportininkai.
Antri liko Estijos, treti – Latvijos, ketvirti – JAV, o penkti – Armėnijos atstovai.
