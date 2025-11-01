Rinktinės kolekcijoje – antras aukso medalis

Tokijuje vykstančiose 25-osiose pasaulio kurčiųjų sporto žaidynėse (deflimpiadoje) aukso medalį iškovojo orientacininkė Gedvilė Diržiūtė, bronzos – Rokas Koveckis ir Mikalojus Makutėnas.
G. Diržiūtė laimėjo ilgosios trasos rungtį. Tad šios sportininkės kolekcijoje – jau visų spalvų medaliai: sidabrą ji pelnė mišrių komandų estafečių sprinto varžybose (kartu su Adrija Atgailaine, M. Makutėnu ir R. Koveckiu), bronzą – estafetinio supersprinto mišrių dvejetų varžybose (su R. Koveckiu).
Mažiausiai sidabrą užsitikrino graikų–romėnų imtynių meistras Mantas Kazimieras Sinkevičius – jis pateko į svorio kategorijos iki 77 kg finalą. Lietuvis ketvirtfinalyje nugalėjo Indijos atstovą Ajay’ų Kumarą, pusfinalyje – ukrainietį Stasą Čerepovskį, o dėl aukso susikaus su graiku Nikolaosu Iosifidžiu.
Anksčiau deflimpiados čempionu tapo lengvaatletis Mindaugas Jurkša, laimėjęs rutulio stūmimo varžybas, o jo bendražygis Vytenis Ivaškevičius iškovojo sidabrą.
Šiandien finale kovos graikų–romėnų imtynių meistras M. K. Sinkevičius.
Vakar Rolando Rakučio treniruojama vyrų krepšinio rinktinė pralaimėjo ketvirtfinalio mačą JAV komandai 50:83. Gediminas Žukas pelnė 14 taškų, Lukas Gužauskas – 10 (11 atkovotų kamuolių).
Krepšininkių ekipa, vadovaujama Andriaus Vaicekausko, dėl kelialapio į pusfinalį varžėsi su ukrainietėmis ir nusileido joms 42:69. Ramunė Eskertaitė surinko 16 taškų ir penkis kartus atkovojo kamuolį. Lietuvės pataikė tik 20 proc. dvitaškių (8/40), varžovės – 52 proc. (20/38).
Lengvosios atletikos 800 m bėgimo atrankos varžybas Edvinas Vaičiulis užbaigė savo grupėje užėmęs trečią vietą (2 min. 04,86 sek.) ir pateko į pusfinalį.
Į pusfinalį prasibrovė paplūdimio tinklininkės Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė, per ketvirtfinalio mačą nugalėjusios Japonijos duetą.
