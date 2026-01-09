Šeštasis Dakaro ralio etapas: dalyviai turės įveikti ilgiausią distanciją

Dalyvių laukia tikras išbandymas Kasimo regione – smėlis juos lydės iki pat dienos pabaigos. Net 331 kilometrų ilgio specialioji trasa, sudaryta iš kopų ir smėlio takų, taps pirmuoju tokio pobūdžio iššūkiu 2026 metų lenktynėse. Tačiau prieš pasineriant į kovą dėl sekundžių, sportininkams teks įveikti net 322 kilometrų jungiamąjį etapą, kuris pareikalaus ištvermės ir nepriekaištingo pasirengimo.
Automobilių klasė
Lenktynininkas Rokas Baciuška pasidalijo, kas laukia šeštajame Dakaro ralio etape.
„Ilgiausia Dakaro diena. Laukia 331 km greičio ruožas ir net 589 km pervažiavimų — beveik 1 000 km.
Reljefas bus kitoks nei ankstesniais etapais – daugiau kopų ir smėlio, todėl šiandien dedame ant automobilių vėliavėles. Laukite gražių nuotraukų.
Startas: 11.01 val. Lietuvos laiku“, – feisbuke rašė R. Baciuška.
Motociklų klasė
Motociklininkas Nerimantas Jucius teigia, kad šiandien – viena sunkiausių dienų šių metų Dakaro ralyje.
„Startuojame 6-ą etapą. Šiandien prieš startą jau įveikėme apie 300 km pervažiavimo. Priekyje dar laukia apie 300 km kopų ir dar ilgas pervažiavimas iki bivako.
Tai bus viena sunkiausių dienų visame ralyje.
Sveikata ne pati geriausia, todėl rytoj skirsime laiką poilsiui ir atsigavimui, kad galėtume tęsti kovą maksimaliai pasiruošę.
Ačiū visiems už palaikymą – jis čia reiškia daugiau nei bet kada“, – rašė N. Jucius.
