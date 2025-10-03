Sidabru ir šypsenomis pasipuošę paraatletai iš Indijos grįžo į Lietuvą

Tačiau mūsiškių, įveikusių pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato iššūkius, šalčiai negąsdina. Pasipuošę plačiomis šypsenomis ir spinduliuodami teigiamą energiją, lengvaatlečiai sušildė visą Vilniaus oro uosto atvykimo salę.
Lietuvos komandos priešakyje – Bela Morkus – pasaulio čempionato sidabro medalį iškovojusi lengvaatletė. Paraatletė, kuri varžosi T71 klasėje, 100 m bėgimo su triračiu rungties finale atstumą įveikė per 21,53 sek. ir užėmė antrąją vietą.
„Tikrai labai džiaugiuosi rezultatu, tai yra labai geras pasiekimas. Džiaugiuosi, kad iškovojau Lietuvai pasaulio čempionato sidabro medalį. Noriu padėkoti visiems už palaikymą. Tai – sunkaus septynerių metų darbo treniruotėse rezultatas. Kviečiu visus, kurie dar nedrįsta, išbandyti triračių sportą, nesėdėkite tarp keturių sienų“, – sakė B. Morkus.
Finale lietuvė nusileido tik Thekrai Alkaabi iš Jungtinių Arabų Emyratų, kuri finišavo per 19,89 sek. ir pagerino pasaulio rekordą. Prieš tai pasaulio rekordas (20,08 sek.) priklausė B. Morkus.
„Pasistengsiu susigrąžinti pasaulio rekordą. Varžovė yra labai stipri, tačiau aš tikrai nepasiduosiu“, – pridūrė pasaulio vicečempionė.
B. Morkus pripažino, jog Indijoje kovoti teko ne tik su varžovėmis, tačiau ir su dideliu karščiu: „Buvo sunku. Tačiau mes susikaupėme ir padarėme, ką galėjome geriausiai.“
Kita mūsų šalies atstovė – Viktorija Žižmaraitė (T71 klasė) – šioje rungtyje pasiekė asmeninį rekordą ir finišavo šeštojoje pozicijoje (34,55 sek.).
Deividas Podobajevas, besivaržantis T72 klasėje, prie starto linijos stojo dviejose rungtyse. 400 m bėgimo su triračiu rungties finale atstumą jis įveikė per 1 min. 16,19 sek. ir finišavo ketvirtas, o 100 m bėgimo finale mūsiškis nuotolį įveikė per 17,63 sek. ir buvo septintas.
Įveikti 100 m iš lietuvių geriau sekėsi Igoriui Markovui, kuris finale finišo liniją kirto šeštas (17.45). 400 m bėgimo finale jis buvo diskvalifikuotas už takelio taisyklių pažeidimą.
Trečiasis šios klasės mūsų sportininkas – Artūras Plodunovas – 100 m bėgimo su triračiu rungties finale užėmė aštuntąją vietą (18.49). 400 m bėgime prasibrauti į finalą jam nepavyko.
Aštuntąją poziciją pasaulyje iškovojo ir moterų T72 klasės 100 m bėgimo su triračiu rungties finale dalyvavusi Kotryna Žižmaraitė. Lietuvos lengvaatletė, pagerinusi asmeninį rezultatą, nuotolį įveikė per 23,53 sek.
„Noriu tikėti, kad tokie mūsų sportininkų pasirodymai įkvėps ir kitus. Sportas yra naudingas ne tik sveikatai. Sportuodami žmonės turi tikslą gyvenime, jo siekia. O išvykę į varžybas turi galimybę pamatyti pasaulį“, – sakė trenerė, Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė Aušra Kriškoviecienė.
Į Lietuvą šiandien grįžo ir R. Verbavičius. Paraatletas, besivaržantis F55 klasėje, rutulio stūmimo finale pasiekė geriausią sezono rezultatą ir užėmė dešimtąją vietą. Lietuvos lengvaatletis rutulį nustūmė 10 m 89 cm.
„Norisi pasidžiaugti, kad turime Lietuvoje tokią stiprią triračių sporto asociaciją, kuri yra šio sporto pradininkė mūsų šalyje. Ši sporto šaka jau tapo paralimpine. Tiesa, Belos atstovaujama T71 klasė dar yra ne paralimpinė, tačiau galbūt ateityje tai pasikeis. Norisi pasidžiaugti, kad asociacija „užsuko“ šį triračių sporto fizinį aktyvumą. Ši asociacija tikrai labai aktyvi, ir tai yra labai naudinga Lietuvai. Džiugu, jog į pasaulio čempionatą išvažiavo net šeši triračių sporto atstovai. Taip pat reikia pasidžiaugti, jog yra tiek sportininkų, kurie gali kovoti aukščiausio lygio varžybose. Norisi padėkoti Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai, Lietuvos aklųjų sporto federacijai, Lietuvos triračių sporto asociacijai, mūsų mecenatams ir rėmėjams. Visi jie prisidėjo prie sportininkų ir mūsų gausios delegacijos išvykimo į pasaulio čempionatą. Varžybos yra tas motyvacijos šaltinis, kuris paskatina sportininkus dar labiau stengtis. Žiūrint į ateitį, į 2028 m. Los Andželo paralimpines žaidynes, tai yra labai svarbu“, – teigė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
Lietuvių startų pasaulio lengvosios atletikos čempionate Indijoje tvarkaraštis:
Spalio 3 d., penktadienis
Jonas Spudis (F44 klasė) – disko metimas, finalas
Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Spalio 4 d., šeštadienis
Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Osvaldas Kucavičius (F12 klasė) – ieties metimas
Spalio 5 d., sekmadienis
Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) rutulio stūmimas, finalas
Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 1500 m, finalas
Tiesioginės varžybų transliacijos: https://www.youtube.com/@paralympics/streams
Naujausi komentarai