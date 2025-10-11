Metraštyje – trofėjai, rekordai, debiutai

Prašo neužsisklęsti
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionate Naujajame Delyje (Indija) mūsų šalį reprezentavo aštuoniolika sportininkų.
Sidabro medalį iškovojo triračių sporto atstovė Bela Morkus, bronzos – disko metikė Oksana Dobrovolskaja. Keli paraatletai pagerino asmeninius rekordus.
B. Morkus tapo T71 klasės (sportininkai su sunkia fizine negalia) 100 m bėgimo su triračiu pasaulio vicečempione. Šios klasės rungtis kol kas neįtraukta į paralimpinę programą, 2028 m. Los Andžele debiutuos T72 klasės 100 m bėgimo su triračiu varžybos.
„Labai džiaugiuosi rezultatu, dėkoju už visokeriopą palaikymą. Tai septynerių metų sunkių treniruočių rezultatas, – sakė B. Morkus. – Visuomet kartoju sėdintiems vežimėliuose: prašau, neužsisklęskite tarp keturių sienų, išbandykite šį sportą ir galbūt papildysite mūsų komandą.“
B. Morkus finale 100 m įveikė per 21,53 sek. ir nusileido tik pasaulio rekordą pagerinusiai Thekrai Alkaabi iš Jungtinių Arabų Emyratų – 19,89 sek.
Ankstesnis pasaulio rekordas – 20,08 sek. – priklausė B. Morkus. „Pasistengsiu jį susigrąžinti. Varžovė labai stipri, tačiau tikrai nenuleisiu rankų“, – pabrėžė Lietuvos sportininkė.
„Gerai vertinu visos komandos pasirodymą, nes trys iš penkių sportininkų debiutavo pasaulio čempionate ir pagerino asmeninius rekordus“, – sakė trenerė, Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė Aušra Kriškoviecienė.
Viktorija Žižmaraitė (T71) pagerino asmeninį rekordą ir užėmė šeštą vietą (34,55 sek.), jos sesuo Kotryna (T72), taip pat įsirašiusi naują asmeninį rekordą (23,53 sek.), finišavo aštunta.
2024 m. pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojas Deividas Podobajevas (T72) Indijoje finišavo ketvirtas (400 m – 1 min. 16,19 sek.), Igoris Markovas (T72) – šeštas (100 m – 17,45 sek.), Artūras Plodunovas – aštuntas (100 m – 18,49 sek.).
Medalį skyrė trenerei
O. Dobrovolskaja nereginčiųjų grupės varžybose geriausiu bandymu numetė diską 37,24 m ir pagerino asmeninį rezultatą.
„Medalį skiriu savo mylimiausiai trenerei Teresei Nekrošaitei, kuri dėl sveikatos problemų negalėjo vykti į pasaulio čempionatą. Taip pat labai dėkoju savo broliui, padėjusiam man Indijoje, ačiū olimpiniam čempionui Romui Ubartui, pavadavusiam mano trenerę ir pastaruosius du mėnesius padėjusiam ruoštis čempionatui. Šis medalis – tikrai ne paskutinis, eisiu tik į priekį. Per varžybas pagalvojau, kad laimi ne talentingiausi sportininkai, o labiausiai užsispyrę“, – sakė O. Dobrovolskaja.
Ketvirtą vietą užėmė Osvaldas Kucavičius (F12, ietį numetė 57,87 m), penktą – Andrius Skuja (F46, rutulį nustūmė 14,99 m) ir Kęstutis Skučas (F52, diską numetė 15,21 m), šeštą – K. Skučas (1 500 m vežimėliu įveikė per 4 min. 12,13 sek.).
„Šis čempionatas – tarsi kelio į Los Andželo paralimpines žaidynes pamatas ir jis gana tvirtas“, – reziumavo Lietuvos paralimpinio komiteto (LPAK) prezidentas Mindaugas Bilius.
Užleido pozicijas
Tituluota Lietuvos vyrų aklųjų riedulio (golbolo) rinktinė neišsilaikė Europos čempionato A divizione.
Pajulahtyje (Suomija) vykusiose varžybose mūsiškiai 3:12 nusileido turkams, 11:13 – lenkams, 3:6 – britams, 3:3 sužaidė su suomiais, mačą dėl devintos vietos 9:11 pralaimėjo portugalams ir pirmą kartą iškrito į žemesnį B divizioną.
Anot Lietuvos aklųjų sporto federacijos, įtakos rezultatams turėjo tai, kad dėl neigiamų klasifikacijos išvadų negalėjo rungtyniauti paralimpinis čempionas Mantas Brazauskis. Tad trenerio Skirmanto Šimoliūno vadovaujamai rinktinei atstovavo Artūras Jonikaitis, Juozas Eigminas, Normantas Prušinskas, Nojus Vaicekauskas ir Ugnius Grigaitis.
Lietuvos vyrų aklųjų riedulio komanda – 2016 m. paralimpinė čempionė ir 2000 m., 2008 m. 2021 m. žaidynių prizininkė, dukart pasaulio ir daugkartinė Europos čempionė.
Žaidė tenisą ir lėkščiasvydį
Vilniuje surengto Baltijos šalių vežimėlių teniso turnyro sidabro ir bronzos medalius iškovojo Lietuvos komandos žaidėjai.
Moterų varžybose antrą vietą užėmė Agnieška Toločko. Sėkmingiausiai pasirodė Latvijos atstovė Diana Nikiforova, trečia buvo latvė Zanetė Vasaraudzė-Gailitė.
Vyrų varžybų trofėjus išsidalijo latviai Ervinas Kapa ir Tomas Jekabsonas, taip pat Erikas Siaurusaitis.
„Mūsiškių mintyse – Los Andželo paralimpinės žaidynės. Akistatos su geriausiais kaimynų tenisininkais – dar vienas mažas žingsnis šios svajonės link“, – teigė Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas.
Šis turnyras – bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos teniso federacijų iniciatyva. Pirmą kartą jis buvo surengtas 2023 m.
Druskininkuose įvyko antrasis pasaulio lėkščiasvydžio vėžimėliuose čempionatas.
Ričardo Zareckio treniruojama Lietuvos rinktinė, kurią sudarė Vytautas Skučas, Haroldas Tukanas, Karolis Virkutis, Žymantas Bučinskas, Kęstutis Skučas, Algimantas Kojis, Jurijus Savickis, Nerijus Endriukaitis ir Artūras Ručinskas, savo grupėje iškovojo šešias pergales, patyrė dvi nesėkmes ir užėmė pirmą vietą. Pusfinalyje mūsiškiai 10:1 nugalėjo vokiečius, o finale 10:3 – japonus.
Naudingiausias mūsų komandos žaidėjas V. Skučas pelnė 30 taškų ir atliko 24 rezultatyvius perdavimus.
Istorinis išbandymas
Lapkričio 26–30 d. Vilniuje vyks Europos rankinio vežimėliuose čempionatas.
Burtai lėmė, kad Lietuvos rinktinė varžysis A grupėje su Norvegijos, Nyderlandų, Vengrijos ir Kroatijos komandomis.
B grupėje žais pernai pasaulio rankinio vežimėliuose čempionate dalyvavusios Prancūzijos ir Portugalijos ekipos, taip pat Ispanijos ir Rumunijos atstovai.
„Sudėtinga spręsti, ar burtai buvo palankūs, nes mums šis Europos čempionatas bus pirmasis“, – sakė Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinės vyriausiasis treneris Karolis Kaladinskas.
Iš grupių į pusfinalį pateks tik 1–2 vietas užėmusios komandos.
Vilniuje taip pat bus išdalyti kelialapiai į 2026 m. pasaulio rankinio vežimėliuose čempionatą. Europai skirtos tik dvi vietos.
Iki šiol rankinio vežimėliuose turnyrai vykdavo formatu „6 prieš 6“, tačiau Europos rankinio federacija prisiderino prie pasaulio čempionato formato „4 prieš 4“ ir siekia bendro tikslo, kad rankinis vežimėliuose būtų įtrauktas į paralimpinių žaidynių programą.
