Šilkūnaitė tęsia įspūdingą karjeros etapą – pirmą sykį lipo ant podiumo Europos čempionate

„Academy-Senior“ kategorijoje kovojanti Lietuvos sportininkės su kitais pajėgiais lenktynininkais iš visos Europos Vokietijoje varžėsi keturias dienas. Po keturių kvalifikacinių važiavimų išsikovojo dešimtą startinę poziciją.
„Visą savaitę turėjome gerą greitį, tačiau per lietų vykusioje kvalifikacijoje šiek tiek nepasisekė. Pirmajame važiavime patyriau avariją, o po pakartotinio starto turėjau dar vieną susidūrimą. Tai tikrai nepadėjo visam savaitgaliui. Antrajame važiavime kažkiek trūko greičio, bet jau pavyko finišuoti penktai, o trečiajame važiavime jau buvau trečia“, – pasakojo V. Šilkūnaitė.
Finalo dieną lietuvė demonstravo puikų greitį – jau per apšilimą ji užfiksavo antrą geriausią rezultatą.
Finalinėse lenktynėse V. Šilkūnaitė toliau išlaikė puikų tempą ir vis kilo rikiuotėje. Pasinaudojusi ir pernelyg aštriomis lyderių tarpusavio kovomis, lietuvė sugebėjo pakilti net iki trečios pozicijos tarp 36 dalyvių.
„Finale sekėsi visai neblogai, nors po starto turėjau nedidelę avariją, kuri nusmukdė mane į tryliktą poziciją. Vėliau buvau susikaupusi kiekviename rate ir pavyko finišuoti trečiai. Tai tikrai geras rezultatas, todėl savaitė praėjo tikrai produktyviai“, – džiaugėsi V. Šilkūnaitė.
Ji tapo pirmoji Lietuvos moteriškos lyties atstove, patekusia tarp Europos kartingo čempionato etapo prizininkių.
V. Šilkūnaitė finalinėse lenktynėse mažiau nei 5,5 sek. pralaimėjo etapo nugalėtojui čekui Filipui Planetai. Antras finišavo britas Albertas Lapperis (+4,177 sek.).
Bendroje Europos kartingo čempionato įskaitoje V. Šilkūnaitė su 62 taškais pakilo į septintąją vietą.
Paskutinis – trečiasis – Europos čempionato etapas „Academy Senior“ kategorijoje vyks liepos 30–rugpjūčio 2 dienomis Švedijoje.
Talentingą lenktynininkę bus galima išvysti Lietuvoje – liepos 15–18 dienomis ji dalyvaus tradicinėse „Aurum 1006 km lenktynėse“ Palangoje. Čia ji startuos komandoje su broliu Marku Šilkūnu ir Tomu Rudoku, kurie šiame sezone varžosi „Formulės 4” čempionatuose.
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