Singapūre skambėjo Lietuvos vardas: įsikišo medikai, bet nuo dvigubo aukso irkluotojo nesustabdė

S. Bulovas dalyvavo Singapūro irklavimo maratone, kuriame varžėsi net 1 200 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių.
Pirmąją varžybų dieną S. Bulovas triumfavo „surf ski“, t. y. banglenčių tipo baidarių valčių klasės varžybose, bet iškovotas auksas šiek tiek apkarto dėl to, kad kaitri Pietryčių Azijos saulė stipriai apdegino lietuvio veido ir rankų odą.
Jam teko kreiptis į medikus, kurie ne tik išrašė vaistų, bet ir pabrėžė, kad šis kategoriškai vengtų tiesioginių saulės spindulių, o apie antrąją Singapūro maratono varžybų dieną, kurioje S. Bulovas planavo varžytis šešiolikos kilometrų baidarių ir kanojų trasoje, pamirštų.
„Po bemiegės ir skausmingos nakties apsisprendžiau. Atvirai pasakius, visą naktį galvojau – startuoti ar ne. Paryčiui priėmiau sprendimą: o kada kitą kartą, jeigu ne dabar? Startas – 7.30 val., kai dar saulė piko nepasiekusi. Prieš tai startas buvo 10.30 val. – tai yra pačio piko metu.
Šeštadienį iškart po varžybų medikai išrašė specialius vaistus nuo odos nudegimo – tepiausi, taip pat užsidėjau kepurę su ilgu snapeliu, ir šiaip sekmadienį anksti ryte saulė nesvilino kaip vakar. O šiaip, kad čia taip europiečiai nudega, jų jau nestebina. Nors mano žmonai – nieko. Mat prie viso įdegio man dar prisidėjo vanduo ir vėjas. Po varžybų – iš karto į patalpas: ten vėsu, visur veikia kondicionieriai“, – po varžybų pasakojo S. Bulovas.
Jis džiaugėsi, kad visgi ryžosi startuoti ir apgynė Klaipėdos vardą – tarp savo amžiaus grupės dalyvių neturėjo lygių, pasipuošė antru aukso medaliu.
„Ko gero, esu vienintelis dalyvis, kuris Singapūro irklavimo maratone dalyvavo dvejose rungtyse. Net singapūriečiai galvą kraipė“, – sakė S. Bulovas.
Singapūro irklavimo maratone S. Bulovas dalyvavo jau ne pirmą kartą – taip pat ir pernai jis triumfavo šiame maratone.
S. Bulovui – 62-eji. Jis savo bendraamžiams – tikras pavyzdys, kaip reikia siekti užsibrėžtų tikslų.
S. Bulovas Lietuvoje treniruojasi šešis kartus per savaitę: nesvarbu, ar lyja, ar sninga.
„Jei tik yra galimybė irkluoti vandenyje, jei nėra užšalęs vanduo, taip ir sportuoju ištisus metus. Per dieną nuirkluoju mažiausiai dešimt kilometrų. Irkluoju Danės upėje, Minijoje ties Gargždais, Vėžaičių tvenkinyje, kartais ir Vilhelmo kanale.
Stengiuosi paįvairinti treniruotes, kad neužsisėdėčiau vienoje vietoje“, – pasakojo S. Bulovas.
Jis 2022 metais kartu su savo porininku Verneriu Šermoku, irkluodami 500 m dviviete baidare, tapo pasaulio meistrų čempionais.
2024 metais Bulgarijoje, Plovdivo mieste vykusiame pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo sprinto meistrų čempionate sporto klubo „Sportuok su Sigitu“ atstovai Aida Vilimienė ir S. Bulovas skirtingose rungtyse iškovojo net septynis medalius, o dar vienas šio klubo atstovas Gintautas Šiaškus dukart buvo per plauką nuo medalio – užėmė ketvirtą ir penktą vietas.
Naujausi komentarai