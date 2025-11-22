Tęsiasi kurčiųjų deflimpinės vasaros žaidynės: Sinkevičius finale susuko varžovą it sušį

Pagal graikų ir romėnų imtynių taisykles kovojantis kaunietis Japonijoje varžėsi svorio iki 77 kg grupėje.
Lemiamoje kovoje lietuvis susitiko su graiku Nikolaosu Iosifidžiu. Kova truko vos 1 min. 44 sek.
Šmaikštaliežuviai pastebėjo, kad M. K. Sinkevičius graiką įveikė labai panašia technologija, kaip daromi sušiai – susukimo būdu. Esant rezultatui 1:0, lietuvis net keturis kartus varžovui pritaikė „suktuko“ veiksmą, todėl švieslentėje greitai nušvito rezultatas – 9:0. Kaunietis viršijo pergalės pirmiau laiko normą, nes varžybos stabdomos vienam iš imtynininkų pirmaujant 8:0.
Treneris Saulius Liaugminas neslėpė, kad finalas buvo lengvesnis nei kovos iki jo.
„Graikas į finalą atėjo iš tos tinklelio pusės, kurioje buvo silpnesni dalyviai, o M. K. Sinkevičiui, kol pateko į mūšį dėl aukso, teko net trejos sunkios kovos“, – teigė specialistas.
Paklaustas, kas lėmė tokį auklėtinio nusiteikimą, S. Liaugminas ir toliau atviravo: „Kai Mantas užuodžia medalio kvapą, kai yra šalia jo, tada jis savotiškai atsipalaiduoja – nusikrato įtampos ir kovoja taip, kaip moka bei gali“.
Tinklininkės pakartojo stebuklingą žaidimą
Jei imtynininko M. K. Sinkevičiaus aukso medalio laukėme ir neįsivaizdavome, kad jis gali būti kitoks, tai paplūdimio tinklinio aikštelėje pasiekta Birutės Aleknavičiūtės ir Dorotėjos Keraitės pergalė savo saldumu gal net buvo saldesnė.
Merginos į pusfinalio mačą vyko neturėdamos didelių vilčių įveikti pajėgias amerikietes – Kaylie Beck ir Calistą Wotton. Lietuvės grupėje buvo nugalėjusios varžoves, tačiau tai buvo laikoma netikėtumu. Mūsų tinklininkės svarstė, kad antrą kartą nugalėti tokį varžovų dvejetą – neįmanoma.
Tarsi tų minčių patvirtinimas – pirmasis setas, kurį JAV žaidėjos laimėjo 21:11. Antrajame sete B. Aleknavičiūtė ir D. Keraitė nesirengė taip lengvai kapituliuoti. Pamatė, kad ir varžovės nėra robotės – klysta, jų gynyboje galima rasti tuščių vietų.
Didelei nuostabai įpusėjus antrajam setui lietuvės perėmė iniciatyvą ir laimėjo kėlinuką – 21:18.
Trečiajame sete kartojosi antrojo seto scenarijus – iš pradžių į priekį išsiveržė amerikietės, tačiau mūsų merginos parodė charakterį. Jos ėmė „ištraukti“ sudėtingus kamuolius. 15 taškų link pirmosios artėjo lietuvės, tačiau noras kuo griečiau laimėti kišo koją. Rezultatas tapo lygus – 15:15. Šiuo metu B. Aleknavičiūtė ir D. Keraitė pademonstravo neįtikėtiną tvirtybę – sugebėjo išplėšti pergalę, kuri lietuvėms garantavo jei ne aukso, tai bent sidabro medalius.
Finale mūsų pora susirems su ukrainietėmis, kurios 21:13, 21:19 pranoko itales.
Abu Lietuvos diskininkai kausis finale
Savo dienos sulaukė ir disko metikai. Jei Mažvydo Paurio potencialą mes žinome, tai labai smalsu buvo sužinoti, kokio galingumo kalibro į sektorių po ilgos pertraukos grįš prieš kelias dienas deflimpiniu čempionu tapęs Mindaugas Jurkša.
Atrankos varžybose stipruoliai buvo paskirstyti į dvi grupes. A grupėje pirmavo M. Paurys, nusviedęs diską 53 m 32 cm.
B grupėje visus, ir net M. Paurį, aplenkė japonas Masateru Yugami 55,14 m. M. Jurkšos sugrįžtuvės buvo sėkmingos – savo grupėje užėmė 3-iąją vietą tarp 8 dalyvių.
Abu lietuviai kovos finale pirmadienį.
E. Vaičiulis nepretendavo į finalą
Šeštadienį surengtos vyrų 800 m bėgimo rungties pusfinalio varžybos, kuriose kovojo Edvinas Vaičiulis. Klaipėdietis distanciją nubėgęs per 2 min. 01,34 sek., savo bėgimo grupėje liko 6-as tarp aštuonių dalyvių.
Rezultatas ir vieta negarantavo lietuviui vietą finale.
Abi krepšinio rinktinės šventė pergales
Nepatekusios į geriausiųjų ketvertukus, Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio rinktinės šeštadienį pradėjo kovas dėl 5-ųjų vietų.
Moterys gana lengvai – 72:52 (17:9, 14:18, 26:11, 15:14) įveikė Australijos rinktinę ir tuo pačiu pasiekė revanšą už nesėkmę grupėje.
Tarp nugalėtojų rezultatyvumu išsiskyrė Ramunė Eskertaitė, pelniusi 23 taškus, Gražina Jočytė – 14, Jurgita Šegždaitė – 12.
Dėl 5-osios pozicijos lietuvės žais su graikėmis.
Daug sunkesnė buvo Lietuvos vyrų kova su Lenkijos penketuku. Rolando Rakučio kariauna taip pat pasiekė revanšą už antausį grupėje. Šeštadienį mūsų krepšininkai triumfavo 59:55 (18:8, 6:11, 18:19, 17:17).
Mūsų ekipai po 15 taškų pelnė Benas Šimanauskas ir Gediminas Žukas, 8 – Deivis Gindrūnas.
Dėl 5-osios vietos Lietuvos vyrai susirems su Venesuelos komanda.
