Tituluotam Lietuvos orientacininkui – solidus postas Europos Sąjungos institucijoje

Buvęs prezidento Gitano Nausėdos patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais gali pasigirti įspūdinga titulų kolekcija orientavimosi sporto varžybose: 2004 metais S. Krėpšta iškovojo du bronzos medalius pasaulio jaunimo čempionate, tapo pasaulio studentų ir pasaulio kariškių čempionu bei laimėjo didžiausias pasaulyje komercines „O-Ringen“ varžybas.
Orientacininkas šešiolika kartų atstovavo Lietuvai pasaulio čempionatuose bei į geriausiųjų dešimtukus prasibrovė tiek individualiose varžybose, tiek su estafetės komanda. Nors skambiausi čempionatai 41-erių sportininkui jau praeityje, savęs buvusiu orientacininku finansų specialistas nelaiko.
„Kiekvienas orientacininkas pasakys, kad nėra buvusio orientacininko, visi daugiau ar mažiau bando pajudėti, bandau ir aš pabėgioti, pasportuoti. Mūsų sportas žavus tuo, jog yra tinkamas visiems: vaikams, aukšto meistriškumo sportininkams ir senjorams, trasos yra pritaikomos atitinkamai pagal fizines galimybes ir kiekvienas gali jas įveikti. Stengiuosi pasimėgauti šiuo sportu kiek galiu“, – šyptelėjo S. Krėpšta.
Prieš pradėdamas darbą Frankfurte (Vokietija) įsikūrusioje AMLA būstinėje S. Krėpšta daugiau kaip keturiolika metų dirbo Lietuvos banke. Pastaruosius ketverius metus orientacininkas ėjo Lietuvos banko valdybos nario pareigas bei kuravo finansų rinkos priežiūros sritį.
Finansų specialistas sutinka, kad reikšmingą šuolį darbinėje karjeroje pavyko atlikti ir dėka orientavimosi sporte išugdytų savybių.
„Orientavimosi sporte reikia susitelkti ir mąstyti didelio fizinio krūvio metu, reikia greitai priimti sprendimus, rasti kontrolinius punktus, o tai padeda tiek apskritai gyvenime, tiek darbinėje karjeroje. Apskritai sportas išsiskiria tuo, kad be disciplinos ir sunkaus bei nuoseklaus darbo nieko nepasieksi ir tai įauga į kraują. Sporte būna nesėkmių, nenumatytų situacijų, todėl turi būti atsparus ir siekti pergalės prisitaikydamas prie nuolat kintančių aplinkybių. Be to, būna komandinių rungčių, kuriose turi veikti ir dirbti kaip komanda. Darbinėje aplinkoje iš esmės galioja tokie patys dėsniai“, – vardijo S. Krėpšta.
Orientacininko pasiekimai daro įspūdį ir kolegoms iš Frankfurte esančios ES Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos agentūros.
„Ar kolegos nustemba dėl sportinių pasiekimų? Būna nustebimų, aišku nesigiri kas dieną, bet jeigu išeina iš kalbos, tai nustemba. Gal labiausiai dėl to, kai pasakai, per kiek yra tekę nubėgti maratoną. Tai jiems artimesnis dalykas, nes vienas kitas yra bandęs tą padaryti, tai ir įspūdis stipresnis. Maratoną esu bėgęs tik vieną kartą, tame pačiame Frankfurte – tada jį įveikiau per 2 val. 38 min.“, – pasakojo S. Krėpšta.
Visi norintys išbandyti orientavimosi sportą kviečiami tą padaryti rugsėjo 20-ąją Kaune – tądien Ąžuolyno parke vyks „OS festivalis“. Renginio metu dalyviai galės orientuotis Ąžuolyno parke, įveikti trasą dviračiu, išmėginti savo jėgas labirinte ar net ieškoti paslėptų punktų Lietuvos sporto universiteto rūmuose.
„OS festivalis“ yra pagal „Erasmus+“ programą vykdomo „Orienteering4All“ projekto dalis. Juo siekiama supažindinti visuomenę su orientavimosi sportu, skatinti įtrauktį, savanorystę ir aktyvų gyvenimo būdą. Daugiau informacijos apie renginį – osfestivalis.lt.
