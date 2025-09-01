Žiniasklaida: paaiškėjo Mindaugo Kiero mirties detalės

„Kaip man jo žmona sakė, jis nuo lieptelio šoko į vandenį ir jau per atpažinimą buvo matyti pramušta galva ir kaklas. Aš spėju, kad ten turbūt upėje buvo kažkokie kuolai ar dar kažkas [į ką jis trenkėsi]“, – LRT.lt sakė M. Kiero draugas ir bendražygis Šarūnas Kuliešius.
Kaip jau buvo rašyta, liūdna žinia šeštadienio vakarą dalijosi asociacija „Hockey Lietuva“.
„Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio. Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio Mindaugo Kiero šeimai, velionio artimiesiems“, – buvo rašoma pranešime.
M. Kieras yra vienintelis šalies ledo ritulininkas per visą istoriją, kuris į pasaulio čempionatus vyko 20 metų iš eilės (1999–2018 m.). Gynėjas už nacionalinę komandą sužaidė net 100 rungtynių, o paskutiniame mače, kuriame ėjo kapitono pareigas, iškovojo 1B diviziono auksą.
Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį pareiškė užuojautą dėl įžymaus ledo ritulininko mirties.
„Netekome sportininko, trenerio, kuris buvo savo sporto šakos simbolis Lietuvoje. M. Kieras pasišventė Lietuvos ledo ritulio rinktinei dar tada, kai niekas ja netikėjo, atkakliai vedė ją pergalių ir medalių keliu, kol jam baigiant ledo ritulininko karjerą į rinktinės rungtynes pradėjo rinktis pilnos salės žiūrovų. M. Kieras tikrąja to žodžio prasme gyveno ledo rituliu ir siekė perduoti tą meilę jaunajai kartai“, – sakė prezidentas.
