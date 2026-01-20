Žuvo baidarių ir kanojų irklavimo bendruomenės narys Menkevičius

Apie jo mirtį pirmadienio vakarą feisbuko paskyroje pranešė Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija.
„Tragiška žinia pasiekė mūsų bendruomenę – žuvo aktyvus baidarių ir kanojų irklavimo bendruomenės narys, praėjusios kandencijos Teisėjų tarybos pirmininkas Martynas Menkevičius.
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija reiškia nuoširdžią užuojautą Martyno šeimai ir artimiesiems bei visai bendruomenei. Martynai, tu visada liksi mūsų širdyse. Ilsėkis ramybėje“, – socialiniame tinkle rašo federacija.
