Aiškios KMT finalo ketverto pusfinalių poros

Pirmajame pusfinalyje susitiks Kauno „Žalgiris“ ir Klaipėdos „Neptūnas“. Kauniečiai KMT titulo iš savo rankų nepaleidžia nuo 2020-ųjų, o būtent klaipėdiečius jie nurungė paskutiniajame finale pernai.
Antrajame pusfinalyje – Vilniaus „Ryto“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ akistata. Vilniečiai į pusfinalį sugrįžta po metų pertraukos. Tiesa, finale sostinės krepšininkų nėra buvę nuo pat 2020-ųjų. „Lietkabelis“ pusfinalio etapą pasiekė jau dešimtą kartą paeiliui. Negana to, panevėžiečiai visuomet iškovoja medalius.
KMT finalo ketverto tvarkaraštis paaiškės jau artimiausiu metu.
