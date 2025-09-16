Andrea Trinchieri pradeda naują darbą

Apie tai pranešė „Pianeta Basket“. Italas tokia veikla užsiima ne pirmą kartą – rungtynes jis komentavo prieš trenerio darbą Kaune.
„Žalgirio“ ir A. Trinchieri keliai išsiskyrė po pusantrų metų bendro darbo.
Italas į Lietuvą atvyko 2024-ųjų išvakarėse, kai perėmė komandos vairą iš Kazio Maksvyčio.
Pirmajame sezone treneris kartu su komanda iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę, tačiau pralaimėjo Vilniaus „Ryto“ komandai „Betsafe-LKL“ finalo serijoje. Eurolygoje „Žalgiris“ su A. Trinchieri iškovojo 9 pergales ir patyrė 8 pralaimėjimus ir galutinėje 2023–2024 m. sezono turnyrinėje lentelėje užėmė 14-ą vietą.
A. Trinchieri Kauno klube pakeitė buvęs „Žalgirio“ žaidėjas ir ne vieną sezoną treneriu organizacijoje dirbęs Tomas Masiulis.
Naujausi komentarai