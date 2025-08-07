 „Barcelona“ sugriežtino bilietų pirkimo taisykles: ribojimus įvedė ir „Žalgirio“ sirgaliams

„Barcelona“ sugriežtino bilietų pirkimo taisykles: ribojimus įvedė ir „Žalgirio“ sirgaliams

2025-08-07 11:19 diena.lt inf.

Prieš naująjį Eurolygos sezoną „Barcelona“ sugriežtino bilietų pirkimo taisykles – bene labiausiai laukiamos rungtynės „Palau Blaugrana“ arenoje bus prieinamos tik klubo nariams.

„Barcelona“ sugriežtino bilietų pirkimo taisykles: ribojimus įvedė ir „Žalgirio“ sirgaliams
„Barcelona“ sugriežtino bilietų pirkimo taisykles: ribojimus įvedė ir „Žalgirio“ sirgaliams / Scanpix nuotr.

Pranešama, kad bilietus aštuonius mačus Barselonoje galės įsigyti tik oficialūs „Barcelona“ klubo nariai.

Į sąrašą patenka ir rungtynės su Kauno „Žalgiriu“.

Ribojimai taikomi mačams prieš šiuos klubus: Belgrado „Partizan“, Belgrado „Crvena Zvezda“, Tel Avivo „Hapoel“, Atėnų „Panathinaikos“, Pirėjo „Olympiacos“, Stambulo „Anadolu Efes“, Stambulo „Fenerbahče“ ir Kauno „Žalgirį“.

Šis sprendimas buvo priimtas neseniai vykusiame klubo valdybos posėdyje, siekiant apsaugoti namų atmosferą ir išvengti problemų, kurias dažnai sukelia masiniai priešininkų komandos sirgalių atvykimai. 

Tradiciškai šių klubų rungtynės pritraukia didžiulį susidomėjimą ir gausias svečių rungtynių minias.

Norėdami įsigyti bilietus į šias aštuonias rungtynes, gerbėjai turi prisijungti kaip oficialūs klubo nariai „Barcelona“ svetainėje. Tiesa, tapę identifikuoti, sirgaliai gali pirkti tiek bilietų, kiek nori, net jei atvykstantys svečiai nėra klubo nariai. Tačiau perkantis narys privalo įsipareigoti „bilietus naudoti tinkamai.“

Šiame straipsnyje:
Barcelona
Žalgiris
bilietų pirkimas
Eurolyga
ribojimai
Žalgrio fanai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų