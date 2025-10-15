Citadele KMT mače „Juventus“ išrašė pirmąjį pralaimėjimą Babrauskui

Kęstučio Kemzūros auklėtiniai namuose 97:83 (14:28, 22:16, 34:10, 27:29) pranoko „Jonavą Hipocredit“ (1-1) ir tapo vienvaldžiais Citadele KMT grupės etapo lyderiais.
Tai buvo pirmasis Stepono Babrausko pralaimėjimas prie Jonavos klubo vairo. 41-erių specialistas naujoje rolėje startavo dviem pergalėmis paeiliui.
Susitikimo startas šeimininkams buvo ypatingai slogus ir nežadantis nieko gero. Eimantas Stankevičius vieną po kito laidė taiklius metimus, o jonaviečiams nereikėjo nė keturių minučių, jog jie nutoltų nuo oponentų solidžiu skirtumu (19:5). Likusi pirmojo ketvirčio dalis klostėsi tolygiau, tačiau balansas po dešimties minučių nebuvo pakitęs – 28:14 svečių naudai.
Antrajame kėlinyje uteniškiai pamažu ėmė lipti iš duobės. Iniciatyvos ėmėsi Devonas Danielsas, Lukas Uleckas ir Ivanas Vranešas, kurių pastangomis „Juventus“ prieš pertrauką priartėjo per porą metimų (36:41). Visgi pozityviau pirmąją dalį užbaigė jonaviečiai, kadangi tritaškiu pasižymėti dar spėjo Matas Repšys – 44:36.
Po pertraukos jėgų pusiausvyra kardinaliai keitėsi. L. Uleckas siautėjo ir toliau, o pusės kėlinio atkarpą net 19:2 laimėjęs Utenos klubas jau pats užtikrintai kontroliavo padėtį (55:46). Tuo K. Kemzūros kariauna nepasitenkino ir jos persvara jau netrukus siekė apvalią 20 taškų ribą (70:50).
Jonaviečiai ėmė demonstruoti gyvybės ženklus: Makai Ashtonas-Langfordas beveik vienas pats sugebėjo savo ekipos deficitą sumažinti perpus (62:72). Vis tik Utenos krepšininkai nekartojo savo priešininkų klaidų ir neleido pastariesiems pernelyg priartėti. Nors skirtumas dar svyravo, per paskutinįjį ketvirtį uteniškiai nepaleido kontrolės ir įsirašė antrąją pergalę taurės turnyre.
Abi komandos rungtyniavo ne pilnų sudėčių – uteniškiams trūko Maliko Johnsono, o jonaviečiams – Luko Kreišmonto bei Mihkelio Kirveso.
„Juventus“: Lukas Uleckas 28, Devonas Danielsas 18, Ivanas Vranešas 14, Erikas Venskus 14, Paulius Valinskas 13.
„Jonava Hipocredit“: Eimantas Stankevičius 19, Adomas Sidarevičius 13, Makai Ashtonas-Langfordas 12, Benjaminas Krikke'as 10, Matas Repšys 7, Džiugas Slavinskas 6.
