Solidžiai iš toli atakavę žalgiriečiai įveikė Utenos komandą

Taškų sąskaitą rungtynėse atidarė Maodo Lo ir Ąžuolas Tubelis, 4 taškus pridėjo Laurynas Birutis – 8:4. M.Lo pelnė dar 6 taškus, du tritaškius smeigė Sylvainas Francisco – 20:10. Arnas Butkevičius dukart perdavė kamuolį Deivido Sirvydžio taikliems tolimiems metimams – 26:15. Tritaškiais pirmąjį kėlinį uždarė ir Mosesas Wrightas bei Dustinas Sleva – 32:19.
Keturis taškus surinkęs Ignas Brazdeikis ir penkis pridėjęs Edgaras Ulanovas augino pranašumą iki 20-ies – 41:21. L.Birutis dukart dėjo į krepšį, o Mantas Rubštavičius tapo septintuoju žalgiriečiu, pataikiusiu tritaškį – 48:27. L.Birutis įmetė dvi baudas, pirmuosius taškus su „Žalgirio“ pagrindinės komandos marškinėliais oficialiose rungtynėse pelnė Kajus Mikalauskas – 52:31.
M.Rubštavičiui ir I.Brazdeikiui įmetus po tritaškį, žalgiriečių tolimų metimų taiklumas buvo 12 iš 13 bandymų – 60:36. M.Rubštavičius atliko dėjimą greitoje atakoje, I.Brazdeikis, L.Birutis ir D.Sleva pridėjo po 2 taškus – 68:42. L.Birutis sumetė baudas, jį keitęs M.Wrightas pasižymėjo iš po krepšio, Ą.Tubelis dėjo į krepšį, dar vieną tritaškį realizavo M.Rubštavičius – 77:49.
L.Birutis įmetė su pražanga, o E.Ulanovas rinko 6 taškus vos per 30 sekundžių – 86:56. Ą.Tubelis pelnė 4 taškus, M.Rubštavičius sumetė baudas, K.Mikalauskas ir I.Brazdeikis prasiveržė po krepšiu, o tašką rungtynėse pradėjo D.Sleva – 98:68.
„Žalgiris“: L.Birutis 19 (8 atk. kam., 2 blk.), M.Rubštavičius 13 (6 rez. perd., 2 per. kam.), I.Brazdeikis 11, E.Ulanovas 11, Ą.Tubelis 8, M.Lo 8, D.Sleva 7, D.Sirvydis 6 (2 per. kam.), S.Francisco 6, M.Wrightas 5, K.Mikalauskas 4, A.Butkevičius 0.
„Juventus“: I.Vranešas 17 (6 atk. kam.), D.Danielsas 12, Š.Beniušis 11.
