Dar vieną rekordą nukalusi Lietuvos rinktinė patiesė Juodkalniją

Trenerio Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda Tamperėje (Suomija) vykstančiose B grupės varžybose 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) nugalėjo Juodkalnijos nacionalinę komandą.
Rokas Jokubaitis pelnė 21 tašką (pataikė 7/14 tritaškių) ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų, Jonas Valančiūnas surinko 19 taškų (įmetė 5/5 dvitaškių, 3/4 tritaškių) ir penkis kartus atkovojo kamuolį. Arnas Velička ir Marekas Blaževičius prie pergalės prisidėjo po 10 taškų.
Šiame mače Lietuvos ekipa pasiekė rezultatyvių perdavimų rekordą - atliko net 35 rezultatyvius perdavimus ir užfiksavo naują Europos čempionato rekordą. Pirmajame mače prieš britus rinktinė parklupdė kitą ilgametį rekordą, atkovodama net 57 kamuolius.
"Mes žaidžiame kaip komanda. Noriu, kad būtume komandiški ir dalintumėmės kamuoliu. Jeigu žaidžiame „du prieš du“, nenoriu, kad kamuolį turintis žaidėjas padarytų daugiau nei du driblingus. Ši filosofija priverčia mus dalintis kamuolius", - komentavo Rimas Kurtinaitis.
"Gynyboje visada einame prie ribos, kad perimtume kamuolį. Šiandien tai pasisekė neblogai. Po rungtynių neturėjau, ką vyrams pasakyti. Sakiau, kad turbūt žaidėte neblogai, jeigu treneris po mačo neturi žodžių. Nusiteikimas puikus, greitas geras, agresija irgi. Nežinau, kiek ilgai tai tęsis, nes laukia vokiečiai. Ir kelios valandos gali lemti, nes poilsio trūksta. Energijos ir fiziškumo atžvilgiu būsime viename lygyje", - dėstė R. Kurtinaitis.
Rugpjūčio 30-ąją mūsiškiai susikaus su pasaulio čempionais vokiečiais, kurie taip pat šventė antrą pergalę – 105:83 sutriuškino švedus.
Rugsėjo 1-ąją lauks akistata su suomiais, 3 d. – su Švedijos krepšininkais.
Į kitą varžybų etapą (aštuntfinalį) pateks 1–4 vietas užėmusios ekipos (B grupės ketvertas Rygoje, „Xiaomi“ arenoje, susitiks su A grupės atstovais: portugalais, estais, latviais, turkais, serbais arba čekais).
