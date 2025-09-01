Lietuvos rinktinės laukia nelengva kova: Suomija yra „ant bangos“

Čempionate kol kas visas trejas rungtynes laimėjusios Serbija, Turkija, Vokietija, Suomija, Graikija ir Lenkija jau pateko į aštuntfinalį. Dar keturios šalys – Čekija, Juodkalnija, Didžioji Britanija ir Kipras – patyrė po tris pralaimėjimus, bet teoriškai vis dar gali savo grupėje užimti ketvirtą vietą ir tęsti kovą turnyre.
Trečiame ture Luka Dončičius tapo tik penktuoju žaidėju Europos pirmenybių istorijoje, per rungtynes surinkusiu trigubą dviženklį. Šeimininkas Kipras rungtynėse su titulą ginančia Ispaniją patyrė didžiausią šiose pirmenybėse pralaimėjimą – atkovojo vos vieną kamuolį puolime, o nuo baudos metimo linijos nepelnė nė vieno taško.
Vakar krepšinio aistruolius nustebino Prancūzijos rinktinės nesėkmė – ketvirtame kėlinyje ji kapituliavo prieš išvakarėse Lenkijai skaudžiai pralaimėjusį Izraelį. R. Paulauskas sako, kad prancūzai tiesiog per daug pasitiki savo jėgomis.
„Stebint rungtynes susidarė vaizdas, kad prancūzai labai gerai apie save galvoja ir mano, kad gali žaisti pasyviai ir laimėti prieš bet ką. Bet Izraelis parodė aukščiausią žaidimo lygį, tokį, koks būdingas geriausioms komandoms. Manau, kad prancūzams labai trūksta gero centro. Tai pažeidžiama komanda. Buvau ją priskyręs prie trijų favoričių, bet šiandien jau atsargiai vertinčiau, ar tai komanda, kuri gali pretenduoti net į trečią vietą“, – komentavo treneris.
Kalbėdamas apie Lietuvos šįvakar laukiančias rungtynes su suomiais, R. Paulauskas sako, kad laukia išbandymas. Suomių komandos lyderis Lauri Markkanenas greičiausiai neleis atsikvėpti. Jis renka daugiausia taškų, atlieka daugiausia metimų, atkovoja ir perima daugiausia kamuolių. R. Paulauskas L. Markkaneną įvardija ne tik Suomijos rinktinės, bet viso čempionato žvaigžde.
„Bus labai svarbus baudų aikštelės saugotojo vaidmuo, nes L. Markkanenas bando veržtis po krepšiu, jis yra aukštas, tad turės pranašumą. Suomiai, kaip ir mes, akcentuoja greitą žaidimą, kovą dėl atšokusių kamuolių. Mūsų rinktinė po pelnytų taškų bando trumpinti atakas, bet poziciniame žaidime reikalingas ir sprendimų priėmimo greitis, žaidžiant su vokiečiais to labiausiai ir pritrūko“, – treneris pridūrė, kad žaidžiant su vokiečiais mus labiausiai pražudė ne puolimas, o gynyba.
R. Paulauskas kalbėjo apie žaidimo namuose fenomeną – kai arba žaidi žemiau savo galimybių, arba pakyli į dar aukštesnį lygį. Suomija, sakė jis, dabar yra „ant bangos“. Visgi jis neabejojo, kad lietuviai, nepaisant to, kaip stipriai Suomijos sirgaliai palaiko saviškius, yra stipresni.
„Mūsų komandoje yra žmonių, kurie gali mesti, bet reikia rasti tuos, kurie gali pataikyti. Jei pataikys Deividas Sirvydis, Ignas Sargiūnas, Rokas Giedraitis, jei Jonas Valančiūnas sutrauks aplink save daugiau žmonių, mes galime laimėti“, – prieš vakare laukiančią kovą pozityviai nusiteikęs kalbėjo R. Paulauskas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
