Pergalingas Europos čempionato startas: lietuviai užtikrintai įveikė britus

Trenerio Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda Tamperėje (Suomija) startavusiose B grupės varžybose 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) nugalėjo Didžiosios Britanijos ekipą.
Didžiosios Britanijos krepšininkai pirmavo tik pačioje rungtynių pradžioje, o vėliau prasidėjo lietuvių dominavimas.
Po pirmojo kėlinio Lietuvos rinktinė pirmavo 23:15, o po antrojo – 41:33.
Trečiajame kėlinyje mūsiškiai įgijo rekordinį 20 taškų pranašumą, o po trijų kėlinų pirmavo 65:50.
Ketvirtajame kėlinyje britai sugebėjo priartėti iki 10 taškų, tačiau tuomet darbo ėmėsi Ąžuolas Tubelis, kurio sėkmingi epizodai atvėsino varžovų entuziazmą.
Rungtynes iki pat pabaigos kontroliavę lietuviai iškovojo pirmąją pergalę.
Lietuviai sugebėjo užtikrintai laimėti rungtynes praktiškai be tritaškių – tikslą pasiekė vos 2 tritaškiai iš 19.
Lietuviai dominavo po krepšiu (57:31), o puolime atkovojo 23 kamuolius (britai – 12).
Mūsiškiai sėkmingiau dalijosi kamuoliu ir atliko 20 rezultatyvių perdavimų.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė: Jonas Valančiūnas 18 (9 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis 18 (8/10 dvit,), Rokas Jokubaitis 12 (6 rez. perd.), Margiris Normantas 12, Arnas Velička 10 (6 rez. perd., 2 per. kam.), Rokas Giedraitis 7, Tadas Sedekerskis 6, Marekas Blaževičius 4, Laurynas Birutis 4, Gytis Radzevičius 2, Ignas Sargiūnas 2, Deividas Sirvydis 0.
Didžiosios Britanijos vyrų krepšinio rinktinė: Akwasi Yeboah 17, Mylesas Hessonas 10, Tarikas Phillipas 10.
Rugpjūčio 29-ąją lietuvių lauks mačas su juodkalniečiais, 30 d. – su vokiečiais, rugsėjo 1 d. – su suomiais, 3 d. – su švedais.
Į kitą varžybų etapą (aštuntfinalį) pateks 1–4 vietas užėmusios ekipos (B grupės ketvertas Rygoje, „Xiaomi“ arenoje, susitiks su A grupės atstovais: portugalais, estais, latviais, turkais, serbais arba čekais).
