Aiškėja Jokubaičio traumos rimtumas

Kaip pranešė „BasketNews“ šaltiniai, 24-erių lietuviui diagnozuota priekinio kairiojo kryžminio kelio raiščio ir menisko trauma. Įžaidėjas dar laukia antros nuomonės, bet artimiausiu metu greičiausiai vyks į Miuncheną.
R. Jokubaitis traumą patyrė pirmadienio rungtynėse su Suomija, ketvirto kėlinio pradžioje. Stabdydamas prasiveržimą lietuvis kryptelėjo kelį, parkrito ant parketo ir tuojau pat paprašė keitimo. R. Jokubaitis, pasiekęs suolelį, krito ant grindų. Krepšininko kelis buvo šaldomas.
Primename, kad Tamperėje Lietuvos rinktinė 81:78 įveikė Suomijos krepšininkus. Ši pergalė taip pat užtikrino Lietuvai kelialapį į atkrintamąsias varžybas, kurios vyks Rygoje (Latvija).
Paskutiniame grupės ture lietuviai trečiadienį susitiks su Švedijos (1/3) krepšininkais.
Naujausi komentarai