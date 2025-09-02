 Oficialu: Jokubaitis krepšinio nežais ilgą laiką

Oficialu: Jokubaitis krepšinio nežais ilgą laiką

2025-09-02 12:56 diena.lt inf.

Naujausia informacija apie Roko Jokubaičio traumą – po Tamperėje (Suomija) atliktų tyrimų diagnozuota kairiojo kelio raiščių trauma, oficialiai patvirtino asociacija „Lietuvos krepšinis“.  Be krepšinio įžaidėjas turėtų praleisti mažiausiai 6 mėnesius. Tai reiškia, kad Europos krepšinio čempionate lietuvis daugiau nepasirodys.

Rokas Jokubaitis
Rokas Jokubaitis / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Artimiausiu metu R. Jokubaitis vyks į Miuncheną, kur ir bus tęsiamas tolimesnis gydymas, kuris vyks koordinuotai, drauge su „Bayern“ organizacija ir asociacija „Lietuvos krepšinis“.

„Lietuvos krepšinis“ linkėjo Rokui stiprybės ir dėkojo už atiduotą visą širdį šios vasaros bei Europos čempionato metu.

R. Jokubaitis susižeidė kelį rungtynių su Suomija ketvirtojo kėlinio pradžioje. Stabdydamas prasiveržimą lietuvis kryptelėjo kelį, parkrito ant parketo ir tuojau pat paprašė keitimo. R. Jokubaitis, pasiekęs suolelį, krito ant grindų. Krepšininko kelis buvo šaldomas.

Tamperėje Lietuvos rinktinė 81:78 įveikė Suomijos krepšininkus. Ši pergalė taip pat užtikrino Lietuvai kelialapį į atkrintamąsias varžybas, kurios vyks Rygoje (Latvija).

Paskutiniame grupės ture lietuviai trečiadienį susitiks su Švedijos (1/3) krepšininkais.

51
Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva
Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

Šiame straipsnyje:
Rokas Jokubaitis
trauma
europos krepšinio čempionatas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų