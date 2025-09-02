 Per rungtynes su Suomija traumą patyrė Lietuvos rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis

2025-09-02 00:43 diena.lt inf.

Vėlų pirmadienio vakarą Europos vyrų krepšinio čempionate Tamperėje Lietuvos rinktinė 81:78 įveikė Suomijos krepšininkus, tačiau pergalės džiaugsmą aptemdė įžaidėjo Roko Jokubaičio patirta trauma. 

R. Jokubaitis stabdydamas prasiveržimą kryptelėjo kelį. Įžaidėjas parkrito ant parketo ir tuojau pat paprašė keitimo. Rokas, pasiekęs suolelį, krito ant grindų. Krepšininko kelis buvo šaldomas.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis po pergalingų rungtynių apie R. Jokubaičio traumą išsamiau pasakyti dar negalėjo. 

„Nesu gydytojas, bet iš pirmo žvilgsnio nėra nieko ypatingo. Nežinau, kaip toliau, nenoriu spėlioti. Tikiuosi geriausio, bus matyti“, – sakė R. Kurtinaitis. 

 

 

 

 

