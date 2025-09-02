Treneris po Jokubaičio traumos: dabar paaiškės, iš ko drėbti mūsų krepšininkai

Keturiose šalyse vykstančiame 42-ajame Europos vyrų krepšinio čempionate vakar jau prasidėjo ketvirtojo etapo kovos. Po jų paaiškėjo, kad prie anksčiau vietas aštuntfinalyje turėjusių Turkijos, Serbijos, Vokietijos, Suomijos, Graikijos ir Lenkijos rinktinių į kitą etapą pateko Lietuva ir Latvija. Į atkrintamąsias A grupėje pretenduoja Estija ir Portugalija, B grupėje – Švedija ir Juodkalnija. Keturios komandos visose grupėse neturi iškovojusios dar nei vienos pergalės, o vakar jau ketvirtą nesėkmę patyrusi Čekija patekti į aštuntfinalį nebeturi galimybių.
Vakar užfiksuotas dar vienas šio čempionato ir 56-erių metų rezultatyvumo rekordas. Pasaulio čempionė Vokietija net 63-ejų taškų skirtumu 120:57 sutriuškino Didžiąją Britaniją. Lietuvos rinktinė 81:78 palaužė šeimininkę Suomiją. Krepšinio trenerio Tautvydo Šležo teigimu, vakar dienos rungtynės jį stipriai nustebino.
„Vakar nuostabų darbą atliko Lietuvos krepšinio rinktinės gynėjai. Ypatingai Margiris Normantas, kuris keitėsi su Ignu Sargiūnu. Kai kada mūsų gynyba vėluodavo, bet pagrindinis dalykas, ką mūsų žaidėjai padarė prieš Laurį Markkaneną, tai privertė jį jaustis nepatogiai“, – kalbėjo krepšinio treneris.
Pasak T. Šležo, norint šiai rinktinei pasiekti gerų rezultatų, Jonui Valančiūnui tenka šiek tiek sumažinti savo ego dėl didesnių komandos tikslų.
„Prieš čempionatą Rimas Kurtinaitis kalbėjo, kad J. Valančiūnui teks susitaikyti su tuo, kad jam kartais reikės kilti nuo suolo ir kovoti prieš atitinkamą priešininką. Labai smagu, kad pagrindinis komandos žaidėjas, pagrindinė komandos žvaigždė, susitaiko su tuo, ką treneris jam pasako“, – teigė vyras.
Nors Lietuvos rinktinė nepasižymi geru tritaškių metimu, tačiau aukštų žaidėjų pasirinkimo taktika veikia.
„Taip, ir tuo pačiu greitas puolimas. R. Kurtinaitis dažnai akcentuoja, kad viskas prasideda nuo gynybos. Jeigu gerai giniesi, tuomet gali agresyviai pulti. Aišku, į tarpą dar reikia paimti kamuolį. Aukštaūgiai šioje situacijoje labai stipriai pasitarnauja. Šiame čempionate gerai atkovojam kamuolius ir gerai pereinam į greitąjį puolimą“, – savo įžvalgomis dalinosi T. Šležas.
24-erių gynėjas R. Jokubaitis, verždamasis link krepšio ant parketo nusileido nesėkmingai ir šlubuodamas nušuoliavo iki atsarginių žaidėjų suolelio. Vėliau vienas pagrindinių Lietuvos rinktinės žaidėjų atsigulė šalia suolelio, o netrukus vos paeidamas ir padedamas personalo pasitraukė į rūbinę.
„R. Kurtinaitis į čempionatą paėmė tris centrus, truputį bandydamas sukurti prevenciją, jeigu J. Valančiūnui būtų trauma arba jis prisirinktų pražangų. Kalbu apie Lauryno Biručio, Mareko Blaževičiaus ir J. Valančiūno rotaciją. Tačiau net nenumanė, kad taip gali atsitikti ir tarp gynėjų linijos. Praradimas labai skaudus. Labai tikiuosi, kad trauma nebus per daug rimta, kad praleistų didžiąją sezono dalį.
Manau, kad dabar galimybę turi Arnas Velička, kuris turi gerą charakterį. M. Normantui yra proga įrodyti, kad jis gali žaisti per porą pozicijų. Yra dar porą žaidėjų. Vienas dalykas, kuris dažnai vienija komandas, tai bendra nesėkmė. Nuo pat pasiruošimo pradžios R. Kurtinaitis akcentavo stiprų laimėtojų charakterį. Nesvarbu, kokios aplinkybės. Dažnai tai suartina komandą. Priverčia visus žaidėjus suremti pečius. Pažiūrėsime, iš ko drėbti yra mūsų krepšininkai, kai įvyksta toks didelis praradimas“, – svarstė krepšinio treneris T. Šležas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai