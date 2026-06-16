 Dėl prieštaravimų stringa „Ryto“ susitarimas su Maskvyčiu

Dėl prieštaravimų stringa „Ryto“ susitarimas su Maskvyčiu

2026-06-16 12:29 diena.lt inf.

Vilniaus „Rytas“ vyriausiojo trenerio pareigas nori patikėti Kaziui Maskvyčiui, tačiau komandos sirgalių grupė „B Tribūna“ tam prieštarauja.

Kazys Maskvytis
Kazys Maskvytis / I. Gelūno/BNS nuotr.

Apie šią kilusią kliūtį pranešė basketnews.lt žurnalistas Donatas Urbonas.

„Sirgaliai klubo vadovams išreiškė nepasitenkinimą, kad sostinės komandos vairas gali būti patikėtas buvusiam principinio varžovo – Kauno „Žalgirio“ – strategui“, – rašo basketnews.lt.

Primename, kad 49-erių K. Maskvytis „Žalgirį“ treniravo nuo 2022 m. balandžio iki 2023 m. gruodžio. Strategas daug laiko praleido prie Klaipėdos „Neptūno“ komandos vairo (2012–2015 ir 2017–2019 metais). Šį sezoną jis dirbo Stambulo „Fenerbahče“ komandoje, būdamas Šarūno Jasikevičiaus asistentu.

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