Dramą laimėjusi Kėdainių komanda – Citadele KMT pirmo etapo nugalėtoja

Kadangi pirmasis tarpusavio mačas uteniškių buvo pralaimėtas 84:88, kėdainiečiams užteko pergalės, kad išlaikytų tarpusavio persvarą. Uteniškiams, norint būti pirmiems, reikėjo laimėti 5 taškais, ko padaryti nepavyko.
Už minėtų dviejų komandų su 3 pergalėmis žengia „Šiauliai“ ir „Jonava Hipocredit“.
Paskutiniame ture „Juventus“ kausis su „Šiauliais“ (3-4), o kėdainiečiai – su „Gargždais“ (2-4).
Primename, kad pirmą vietą grupėje užimsianti ekipa Citadele KMT ketvirtfinalyje susitiks su Klaipėdos „Neptūnu“, antrąją – su Panevėžio „Lietkabeliu“.
Ivano Vranešo dėka uteniškiai išsiveržė į priekį 15:11, o Pauliaus Valinsko tolimas šūvis skirtumą augino dar labiau – 25:16. Tiesa, iki ketvirčio galo „Nevėžis-Paskolų klubas“ priartėjo – 20:25.
Utenos komanda įgijo dviženklę persvarą (36:25) po geros Šarūno Beniušio atkarpos. Nors kėdainiečiai bandė atsakyti spurtu, greitai patys gavo atsaką ir po dviejų kėlinių situacija liko panaši – 47:38.
Atotrūkis tarp ekipų ūgtelėjo (57:43), tačiau Tyleris Petersonas ir Trentas McLaughlinas rinko svarbius taškus svečių ekipai. Likus trims su puse kėlinio minutėms „Nevėžio-Paskolų klubo“ deficitas buvo nedidelis (57:63), tačiau tada Ernestas Sederevičius smeigė tritaškį, Evaldas Šaulys ir Donatas Sabeckis taip pat realizavo atakas ir kontrolę į savo rankas „Juventus“ susigrąžino – 70:57.
Tiesa, ta kontrolė vėl greitai slydo iš rankų. Problemas kėlė Justino Marcinkevičiaus ir T.McLaughlino tritaškiai (72:77), o galiausiai dar vieną pridėjo Jonas Zakas – 77:79. I.Vranešas ir P.Valinskas ėmė rinkti taip reikalingus taškus šeimininkams (86:78), o kėdainiečių išsigelbėjimui liko 2 minutės.
T.McLaughlinas sumetė vieną baudą už techninę pražangą „Juventus“ suolui, tuo tarpu I.Vaitkaus abu metimai tikslo nesiekė – 79:86. I.Vranešas pataikė iš po krepšio (88:79), bet T.McLaughlinas pataikė su pražanga – 82:88. Liko 45 sek., J.Ramanauskas buvo tikslus, o pražanga puolime fiksuota D.Sabeckiui.
T.Petersonas susimetė baudas (86:88), tuo tarpu P.Valinsko ranka drebėjo ir sekė greita uteniškių pražanga. J.Zakas pridėjo baudos metimą, kamuolį kėdainiečiai atkovojo ir T.McLaughlinas smeigė tritaškį, likus 8 sek. – 90:88. P.Valinskas spėjo lyginti rezultatą ir išplėšė pratęsimą – 90:90.
Permaininga kova tęsėsi – rezultatas ėmė svyruoti į abi puses (94:93), kol galiausiai T.Petersono metimas sukūrė kėdainiečiams apčiuopiamesnę persvarą – 97:94. Sekė šeimininkų klaida, o T.Petersonas tvirtino pergalę savo ekipai.
Primename, kad šiame mače „Nevėžis-Paskolų klubas“ nebeturėjo išvykusio lyderio Tony Perkinso.
„Juventus“: Ivanas Vranešas 27 (8 atk. kam., 28 n.b.), Evaldas Šaulys ir Paulius Valinskas – po 17, Šarūnas Beniušis ir Erikas Venskus – po 8.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Trentas McLaughlinas 25 (5/10 trit., 30 n.b.), Tyleris Petersonas 17, Justinas Ramanauskas 14, Justinas Marcinkevičius 12, Ignas Vaitkus 10.
