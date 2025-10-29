Permainingame Citadele KMT mače – Kėdainiuose patirtas pirmas „Juventus“ pralaimėjimas

Kęstučio Kemzūros auklėtiniai svečiuose 84:88 (18:16, 24:20, 17:29, 25:23) nusileido Kėdainių „Nevėžiui-Paskolų klubui“ (1-3).
Kėdainių komanda rungtynes atidarė geresne atkarpa (10:4), nors Šarūnas Beniušis ir Paulius Valinskas rezultatą persvėrė uteniškių naudai – 12:11. Apylygiai rungtynės klostėsi ir toliau, nors spurtas antrojo kėlinio pradžioje ir sukūrė apčiuopiamą pranašumą „Juventus“ – 27:16. Mažais žingsniais kėdainiečiai deficitą tirpdė (30:36), bet iniciatyvą savo rankose Utenos komanda išsaugojo – 42:36.
Po didžiosios pertraukos Igno Vaitkaus bei Justino Marcinkevičiaus tritaškiai vos per dvi minutes lygino rezultatą – 44:44. Reakciją parodžiusi Utenos komanda persvarą bandė susigrąžinti (51:47), bet šeimininkai surengė spurtą 7:0. „Nevėžis-Paskolų klubas“ tolo ir po trijų kėlinių pirmavo 65:59.
Š.Beniušis ir Erikas Venskus bandė gelbėti Utenos ekipą, nors Tyleris Petersonas, Tony Perkinsas ir Trentas McLaughlinas turėjo kitų planų – 77:70. Pastarasis žaidėjas skirtumą augino iki dviženklio (80:70), bet Devonas Danielsas intrigą gyvą išlaikė – 75:80. I.Vaitkaus baudų metimai artino prie pergalės Kėdainių ekipą (84:77), bet Lukas Uleckas taip pat realizavo lengvus taškus, o E.Venskus pelnė dvitaškį – 81:84.
Liko 13 sekundžių, I.Vaitkaus baudos buvo tikslios, bet vėl žodį tarė E.Venskus – 84:86. Vis dėlto T.Perkinsas pražangą provokavo ir taip įtvirtino pergalę savo komandai.
Vieno ryškaus lyderio nugalėtojų gretose nebuvo: 14 taškų rinko I.Vaitkus, po 13 – T.Perkinsas ir J.Marcinkevičius, 12 – E.Chargois.
Varžovų gretose ryškiausias buvo D.Danielsas, įmetęs 19 taškų, atkovojęs 5 kamuolius bei rinkęs 24 naudingumo balus.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Ignas Vaitkus 14, Justinas Marcinkevičius (3/4 trit.) ir Tony Perkinsas – po 13, Ethanas Chargois 12 (7 atk. kam.), Tyleris Petersonas ir Trentas McLaughlinas – po 9.
„Juventus“: Devonas Danielsas 19 (5 atk. kam., 24 n.b.), Erikas Venskus 13 (3/5 trit.), Šarūnas Beniušis ir Paulius Valinskas – po 12, Lukas Uleckas bei Evaldas Šaulys – po 7.
