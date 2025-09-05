„EuroBasket“ aštuntfinalis: susikaus kaimynai

Visi bilietai parduoti
Tai paaiškėjo Tamperėje ir Rygoje finišavus „EuroBasket“ grupių turnyrams.
Lietuviai B grupėje 74:71 palaužė Švedijos rinktinę ir užėmė antrą vietą. Latvijos komanda A grupėje 109:75 sutriuškino čekus ir buvo trečia.
Kaimynų aštuntfinalio mačas numatytas rugsėjo 6-ąją Rygoje. Jau parduoti visi bilietai į šias rungtynes.
Abi ekipos turi nuostolių.
Mūsiškiai – be traumuoto Roko Jokubaičio. Be to, per dvikovą su švedais čiurną susižeidė Margiris Normantas, ranką susimušė Gytis Radzevičius, trenerių štabas nerizikavo ir dėl anksčiau čiurną traumavusio Tado Sedekerskio – jis nežengė į aikštę, nors buvo registruotas rungtynėms.
Latvijos rinktinei nepadeda pėdos traumą patyręs Andrejus Gražulis. Dėl sveikatos problemų su čekais nežaidė Kristeris Zorikas, ne visa jėga rungtyniavo Artūras Žagaras.
Greičio nemažins
„Manau, kad spragos rikiuotėje neturėtų išmušti mūsų iš kelio tikslų link. Nenorime mažinti greičio, nes vėl užimsime penkioliktą vietą. Reikėjo pasitaupyti? Ko mes siekiame – išlikti sveiki aikštėje ar rezultato? Gal išvis nereikėjo vykti į čempionatą? – svarstė Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis. – Didžiuojuosi komanda: žaidėjai veržiasi į kovą, netausoja savęs, ir tai mane, kaip trenerį, labai džiugina. Sakyčiau, kad mums visiškai nusispjauti, kiek galiausiai liks sveikų – bet kokiu atveju sieksime pergalės.“
„Su lietuviais žaidėme kontrolines rungtynes, tad žinome jų stilių. Šįkart jų galvos skausmas – gynėjai, tad tikėtina, kad smogiamoji jėga bus puolėjų grandis, pirmiausia – Jonas Valančiūnas“, – teigė Latvijos ekipos vidurio puolėjas Klavas Čavaras.
Rugpjūčio 14-ąją draugišką mačą su latviais Rygoje mūsiškiai po pratęsimo laimėjo 109:105.
Portugalų sėkmė
Kitas aštuntfinalio rungtynes žais Turkijos ir Švedijos, Vokietijos ir Portugalijos, Serbijos ir Suomijos krepšininkai.
Portugalai į „EuroBasket“ atkrintamąsias varžybas pateko pirmą kartą.
Karjerą savo šalies nacionalinėje rinktinėje užbaigė juodkalnietis Nikola Vučevičius. Jis su bendražygiais per varžybas Tamperėje įveikė tik švedus (87:81), o pralaimėjo vokiečiams (76:106), lietuviams (67:94), suomiams (65:85) ir britams (83:89).
Statistika
Lietuva–Švedija 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18).
Tamperė, „Nokia“ arena, 4 560 žiūrovų.
Lietuva: J. Valančiūnas 18 taškų (9 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos), A. Velička 14 (1/5 tritaškių, 7 rezultatyvūs perdavimai), G. Radzevičius 13 (4/5 dvitaškių, 5/5 baudų metimų), Ą. Tubelis 12 (12 atkovotų kamuolių), D. Sirvydis 7 (1/6 tritaškių), I. Sargiūnas 6 (1/5 dvitaškių, 4 klaidos), R. Giedraitis 4 (0/3 tritaškių), M. Normantas ir L. Birutis po 0.
Švedija: P. Larssonas 18 taškų (5 atkovoti kamuoliai), T. Borgas 13 (3/4 tritaškių), S. Birganderis 10 (5 atkovoti kamuoliai), B. Njie 8 (6 rezultatyvūs perdavimai), L. Hakansonas (1/5 tritaškių) ir D. Anderssonas po 6, M. Pantzaras 4, V. Gaddeforsas 3, W. Falkas 2, A. Ramstedtas 1.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 23/40 (58 proc.) ir 21/37 (57 proc.), tritaškių – 2/18 (11) ir 7/26 (27), baudų metimų – 22/27 (81) ir 8/15 (53). Atkovota kamuolių – 41 ir 30, perimta – 6 ir 7. Rezultatyvūs perdavimai – 15 ir 20. Klaidos – 14 ir 11.
Rezultatai
Latvija–Čekija 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19). 11 000 žiūrovų. Davis Bertanis (6 atkovoti kamuoliai) ir Dairis Bertanis (6/10 tritaškių) po 20 taškų / O. Sehnalas, V. Krejčis ir M. Peterka po 11 taškų.
Portugalija–Estija 68:65 (14:14, 13:18, 20:13, 21:20). 5 010 žiūrovų. R. Lisboa 17 taškų (5 rezultatyvūs perdavimai) / A. Konontsukas 20 taškų (3/4 tritaškių).
Didžioji Britanija–Juodkalnija 89:83 (25:26, 23:16, 21:20, 21:20). 3 136 žiūrovai. M. Hessonas 25 taškai (7 atkovoti kamuoliai) / N. Vučevičius 31 taškas (11 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvūs perdavimai).
Vokietija–Suomija 91:61 (21:19, 29:17, 19:13, 22:12). F. Wagneris 23 taškai (1/5 tritaškių, 8/8 baudų metimų, 7 atkovoti kamuoliai) / O. Nkamhoua 16 taškų (11 atkovotų kamuolių).
Turkija–Serbija 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17). A. Sengunas 28 taškai (4/7 tritaškių, 13 atkovotų kamuolių, 8 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos) / N. Jokičius 22 taškai (9 atkovoti kamuoliai).
A grupė
1. Turkija 5 0 +100
2. Serbija 4 1 +66
3. Latvija 3 2 +28
4. Portugalija 2 3 -53
5. Estija 1 4 -45
6. Čekija 0 5 -96
B grupė
1. Vokietija 5 0 +164
2. Lietuva 4 1 +38
3. Suomija 4 1 +20
4. Švedija 1 4 -15
5. Juodkalnija 1 4 -77
6. D. Britanija 1 4 -130
