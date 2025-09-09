„EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai Rygoje dėl medalių nekovos

Trenerio Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda Rygoje 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23) pralaimėjo Graikijos nacionalinei ekipai. Jonas Valančiūnas pelnė 24 taškus (15 atkovotų kamuolių). Graikų lyderis Giannis Antetokounmpo surinko 29 taškus (4 perimti kamuoliai, 5 klaidos).
EuroBasket 2025
Dėl bilieto į finalą graikai rugsėjo 12-ąją kausis su turkais, kurie ketvirtfinalyje 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) įveikė lenkus. Nugalėtojams 19 taškų pelnė Alperenas Sengunas (11 atkovotų kamuolių, 10 rezultatyvių perdavimų), po 13 tšk. surinko Shane'as Larkinas (5 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai) ir Sehmusas Hazeras.
Rugsėjo 10-ąją ketvirtfinalio rungtynes žais Suomijos ir Sakartvelo bei Vokietijos ir Slovėnijos krepšininkai.
