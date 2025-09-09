 „EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai Rygoje dėl medalių nekovos

„EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai Rygoje dėl medalių nekovos

2025-09-09 22:59 diena.lt inf.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė suklupo 42-ojo Europos čempionato ketvirtfinalyje.

„EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai Rygoje dėl medalių nekovos
„EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai Rygoje dėl medalių nekovos / S. Lisausko/BNS nuotr.

Trenerio Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda Rygoje 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23) pralaimėjo Graikijos nacionalinei ekipai. Jonas Valančiūnas pelnė 24 taškus (15 atkovotų kamuolių). Graikų lyderis Giannis Antetokounmpo surinko 29 taškus (4 perimti kamuoliai, 5 klaidos).

30
„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija
„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

Dėl bilieto į finalą graikai rugsėjo 12-ąją kausis su turkais, kurie ketvirtfinalyje 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) įveikė lenkus. Nugalėtojams 19 taškų pelnė Alperenas Sengunas (11 atkovotų kamuolių, 10 rezultatyvių perdavimų), po 13 tšk. surinko Shane'as Larkinas (5 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai) ir Sehmusas Hazeras.

Rugsėjo 10-ąją ketvirtfinalio rungtynes žais Suomijos ir Sakartvelo bei Vokietijos ir Slovėnijos krepšininkai.

Šiame straipsnyje:
Lietuva–Graikija
Eurobasket
krepšinis
rungynės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų