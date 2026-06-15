 Europos čempionatui besiruošiančiai Lietuvos merginų rinktinei – du dramatiški Latvijos testai

Europos čempionatui besiruošiančiai Lietuvos merginų rinktinei – du dramatiški Latvijos testai

2026-06-15 14:33
lietuva.basketball inf.

Europos jaunimo krepšinio čempionatui (iki 20 metų) besiruošianti Lietuvos merginų rinktinė sužaidė dvejas kontrolines rungtynes su Latvijos rinktine.

U20 Lietuvos jaunimo rinktinė.
U20 Lietuvos jaunimo rinktinė. / Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ nuotr.

Komandos pasidalijo po pergalę – pirmąsias rungtynes 77:74 laimėjo Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės.

Vienu metu lietuvės turėjo 20 taškų persvarą, o iš viso šiame mače pirmavo 35,29 min.

Pergalingose rungtynėse labiausiai spindėjo Danielės Paunksnytės žvaigždė – gynėja pelnė 31 tašką, perėmė šešis kamuolius ir surinko 29 naudingumo balus.

D. Paunksnytė pademonstavo pavyzdingą taiklumą – krepšininkė pataikė keturis tritaškius iš penkių, šešis dvitaškius iš devynių ir septynis baudų metimus iš aštuonių.

Laimėtose rungtynėse prieš Latviją vienuolika taškų pridėjo Sintija Aukštikalnytė, dešimt – Gabija Galvanauskaitė.

Varžovėms šešiolika taškų pelnė Liva Harmane.

Antrosiose rungtynėse 76:74 pergalę iškovojo Latvijos jaunimo rinktinė.

Šiose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi net septyniolika kartų, o dar aštuonis kartus rezultatas buvo lygus.

Šiame mače D. Paunksnytė pelnė 20 taškų (4/9 trit.), atkovojo septynis kamuolius, atliko keturis rezultatyvius perdavimus, perėmė tris kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.

Gustė Dziatkauskaitė pridėjo keturiolika taškų, S. Aukštikalnytė – trylika.

Latvijos komandoje rezultatyviausia buvo keturiolika taškų pelniusi Estere Petrus.

U20 Europos čempionatas liepos 4–12 d. vyks Alytuje ir Klaipėdoje.

Lietuvos rinktinės krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės su Ispanijos, Izraelio ir Kroatijos komandomis. Šios rungtynės vyks Klaipėdos arenoje.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos merginų krepšinio rinktinė
krepšinis
Danielė Paunksnytė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų