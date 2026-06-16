Gargžduose – Jono Valančiūno krepšinio stovykla

Keturias dienas truksianti stovykla subūrė talentingiausius savo amžiaus grupės žaidėjus, kuriems tai ne tik galimybė tobulinti krepšinio įgūdžius, bet ir mokytis iš aukščiausio lygio profesionalų. Ypatinga tai, kad visą stovyklos laiką kartu su jaunaisiais sportininkais praleis ir pats J. Valančiūnas, kuris dalyvaus visose šešiose treniruotėse bei dalysis savo patirtimi, sukaupta žaidžiant stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje.
„Džiugu, kad Klaipėdos rajonas vis dažniau atsiduria Lietuvos sporto žemėlapyje, o dar smagiau, kad šiemet krepšininkas Jonas Valančiūnas pasirinko organizuoti stovyklą Gargžduose, naujoje sporto arenoje. Tikimės, kad tiek treneriai, tiek jaunieji žaidėjai liks patenkinti sporto infrastruktūra ir pasibaigus stovyklai išsiveš tik pačius geriausius įspūdžius“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Jaunųjų krepšininkų ugdymu rūpinsis žinomi šalies treneriai ir krepšinio specialistai – legendinis treneris Steponas Kairys, pirmoji JV trenerė Sinilga Bartaševičiūtė, Eurolygos čempionas Darius Maskoliūnas, 2010 pasaulio čempionato prizininkas Renaldas Seibutis, daugybę krepšinio žvaigždžių išugdęs Gintautas Regina, individualių įgūdžių treneris Ovidijus Varanauskas, Kretingos krepšinio klubo vyr. treneris Arimantas Mikaločius, treneriai Donaldas Kairys, Alfredas Kaniava, Vaidotas Pečiukas ir vienas garsiausių fizinio rengimo trenerių Lietuvoje Benas Kentra.
Pats J. Valančiūnas itin palankiai įvertino sporto centro infrastruktūrą ir negailėjo gerų žodžių arenai.
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