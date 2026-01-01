Į sostinę grįžta pažįstamas veidas

Kaip pranešė klubas, paskutinį kartą vilkėdamas juodai baltai raudonus marškinėlius amerikietis neslėpė simpatijų Vilniui ir užsiminė, kad čia jaučiasi kaip namie bei mielai liktų ilgesniam laikui, o šiandien, simboliškai prasidėjus naujiems metams, šie norai tapo realybe.
„Speedy“ statusas Europinio krepšinio kontekste yra nekvestionuojamas, po sėkmingo sezono „Ryte“, Speedy“ savo vertę įrodinėjo europiniuose turnyruose vedančiose komandose, tad jo patirtis ir nugalėtojo mentalitetas mums itin pravers, – apie sugrįžtantį gynėją kalbėjo „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. – Per pastaruosius metus komandą palikus didžiajai daliai jos branduolį sudariusių žaidėjų, mums buvo svarbu kažką iš jų susigrąžinti – todėl tikiu, kad žaidėjo adaptacija bus kur kas spartesnė. „Speedy“ komandai pridės kūrybos ir šalto proto lemiamomis rungtynių atkarpomis, o kas dar svarbiau – esami žaidėjai galės rungtyniauti sau įprastose pozicijose“.
Smithas į Vilnių grįžta ne tik kaip patyręs aikštės generolas, bet ir kaip krepšininkas, savo vertę įrodęs tarptautiniame lygmenyje. Po sėkmingo etapo Vilniuje, krepšininkas toliau demonstravo meistriškumą stipriose Europos lygose: dvejus metus jis buvo vienas pagrindinių Jeruzalės „Hapoel“ variklių, su kuriuo laimėjo Izraelio taurę bei pasiekė FIBA Čempionų lygos finalo ketverto etapą, kur tik finale krito prieš Bonos „Telekom Basket“ klubą. Tuo tarpu 2023–2024 m. sezoną įžaidėjas baigė būdamas daugiausiai rezultatyvių perdavimų per rungtynes atliekančiu Izraelio lygos krepšininku.
„Kurį laiką žvalgėmės gynėjo, kurio pagrindinės stiprybės būtų ne taškų rinkimas, bet gebėjimas diktuoti žaidimo tempą, įnešti ramybės ir apsiginti. Šiuo atveju pavyko įsigyti krepšininką, kuris ne tik iš esmės atitiko tai, ko ieškojome, bet ir puikiai pažįsta trenerį bei aplinką, į kurią atvažiuoja. Tai neabejotinai palengvins žaidėjo adaptaciją komandoje. Natūralu, kad„Speedy“ grįžta būdamas vyresniu, tačiau tuo pačiu ir daug naudingos patirties sukaupusiu krepšininku, o tai mūsų komandai yra labai svarbu“, – teigė „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas.
Prieš sugrįždamas į „Rytą“, 191 cm ūgio įžaidėjas taip pat rungtyniavo Turkijos čempionate, vilkėdamas Ankaros „Turk Telekom“ ir „Merkezefendi“ komandų marškinėlius. Šį sezoną K. Smithas vidutiniškai rinko po 7,4 taško bei atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus.
Vilniaus sirgalių atmintyje „Speedy“ yra išlikęs dėl nepamirštamo 2021–2022 m. sezono, kai jo dirigavimas puolimui atvedė komandą į Lietuvos krepšinio lygos viršūnę. Tąsyk čempioniškame kelyje įžaidėjas sužaidė 40 mačų, per kuriuos vidutiniškai fiksavo po 10,9 taško, 2,6 atkovoto kamuolio bei 5,7 rezultatyvaus perdavimo, o jo šaltakraujiškumas lemiamomis finalo akimirkomis tapo vienu pagrindinių faktorių iškovojant titulą.
Naujausi komentarai