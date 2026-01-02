Įsimintinus 2025-uosius Arnas Velička vainikavo gruodžio MVP apdovanojimu: noriu tęsti progresą

Šįkart MVP laurus nuskynė Klaipėdos „Neptūno“ atstovas Arnas Velička. 26-erių krepšininkas gruodį trijuose mačuose fiksavo įspūdingus rodiklius: vidutiniškai 17,7 taško (78 proc. dvit., 58 proc. trit., 62 proc. baud.), 6 rezultatyvūs perdavimai, 5,7 atkovoto kamuolio ir net 26,7 naudingumo balo.
Teoriškai didesnį efektyvumą, vertą 34 naudingumo balų, už A. Veličką fiksavo vienas žaidėjas. Tai – Utenos „Juventus“ puolėjas Lukas Uleckas. Tiesa, pastarasis žaidė tik vienerias rungtynes, todėl prizas keliauja į pajūrį.
Be to, pratęsimo pareikalavusiose rungtynėse su „Jonava Hipocredit“ gynėjas sužaidė geriausią karjeros mačą. Tąsyk per pusvalandį jis pelnė 23 taškus (1/1 dvit., 3/3 trit., 12/16 baud.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, išprovokavo net 11 pražangų ir sukaupė 39 naudingumo balus.
Toks įspūdingas mėnuo leido ir taip elitinį lygį demonstravusiam kauniečiui tapti lyderiu ir viso sezono naudingiausiųjų sąraše – su 22,6 naudingumo balo vidurkiu jis pralenkė Vilniaus „Ryte“ dominuojantį Artūrą Gudaitį (22 naud. bal.).
Mėnesio MVP prizu A. Velička vainikavo įsimintinus 2025-uosius. Praėjusius metus žaidėjas pradėjo Vokietijoje, kur surengė solidų pasirodymą atkrintamosiose su Braunšveigo „Lowen“ klubu. Po to sekė Europos čempionatas su Lietuvos rinktine, kur žaidėjas nukalė pergalę aštunfinalyje prieš Latviją, o galiausiai į tėvynę sugrįžęs atakų organizatorius netruko tapti „Neptūno“ lyderiu ir vienu favoritų tapti reguliariojo sezono naudingiausiu žaidėju.
LKL.lt tinklalapyje – pokalbis su naudingiausiu gruodžio krepišninku.
– Kokios mintys, laimėjus tokį apdovanojimą? Kiek tau brangūs tokie individualūs įvertinimai?
– Aišku, smagu. Čia buvo ne tik asmeninis, bet ir komandinis rezultatas, kuomet laimėjome rungtynes. Aišku, nepasakyčiau, kad mėnesis buvo labai įspūdingas, buvo ir sunkesnių mačų. Mišrios emocijos, bet smagu gauti tą prizą ir būti įvertintam.
– Šiuo metu esi lyderis visoje lygoje pagal naudingumą, artėjant antrojo rato pabaigai. Statistika – viena, bet ar turi azarto išlaikyti šią poziciją ir pretenduoti į sezono MVP?
– Nemanau. Tiesiog fokusuojuosi į žaidimą, o skaičiai tiesiog susirenka patys. Turiu svarbią rolę, turiu kamuolį savo rankose, yra daug situacijų, kurias bandau išspręsti. Skaičių nežiūriu – jie patys save reguliuoja. Jeigu žaidi gerai ir komanda laimi, tai nelabai į tai atkreipi dėmesį. Tiesiog bandau duoti, ką galiu duoti nuo savęs, kiekvienose rungtynėse.
– Šį mėnesį sužaidėi karjeros mačą prieš „Jonavą Hipocredit“. Ar jis tau ilgam įsirėš atmintyje?
– Kažkiek, nors skaičiai gal nebuvo labai įsimintini. Rungtynių gale reikėjo mesti baudas, vieną įmečiau, kad išeitume į pratęsimą. Daugiau buvo ne tiek pozityvios, bet daugiau negatyvios mintys – kad galėjau įmesti dvi baudas ir būtume laimėję. Galų gale gavosi gerai, bet kažkiek buvau nusivylęs, kad tas baudas pramečiau.
– Tavo tritaškių pataikymas LKL, kurią remia „Betsson“, šiemet siekia 44 proc., o gruodį – 58 proc. Nors Europos taurėje pataikymas mažesnis (30 proc.), atrodo, kad pavyko žengti žingsįn į priekį. Ar jaučiasi padidėjęs varžovų dėmesys metimui iš distancijos?
– Nežinau. Daug dirbu su tuo metimu, o paskutinius kelis metus, kaip ir dauguma žino, dažnai metu, esu pavojingas. Manau, tas nelabai yra pasikeitę pastaruoju metu. Jei kalbėtume apie situaciją prieš penkis metus – tada daugiau rizikuodavo ties manimi, bet dabar jau seniai nelabai kas renkasi riziką. Jei taip nutinka, džiaugiuosi ir stengiuosi bausti už tai. Daug ties metimu dirbu ir džiaugiuosi, kad pavyksta demonstruoti gerą procentą.
– Baigėsi ne tik gruodis, bet ir asmeniškai tau labai turiningi metai – nuo solidaus pasirodymo Vokietijoje, vasaros su rinktine iki atvykimo į „Neptūną“ su svarbia role. Apie ką tau buvo šie metai? Kaip juos prisiminsi?
– Tikrai buvo geri metai. Įsimintiniausia – rinktinė. Nebuvau tikras, ar būsiu dvyliktuke, bet galiausiai gavau svarbią rolę, ir tai leido žaisti savo žaidimą bei turėti visai solidų Europos čempionatą. To pavasarį turbūt nebūčiau tikėjęsis. Tiesiog darbą, kurį įdėjau karjeros metu, pagaliau turėjau šansą parodyti didesnei grupei žmonių. Gerą sezoną Vokietijoje pernešiau į Europos čempionatą, o dabar su „Neptūnu“ turime visai gerą sezono pradžią. Esu patenkintas šiais metais – noriu tęsti progresą ir rodyti rezultatus toliau.
– Kalbant apie komandos rezultatų bangas, LKL, kurią remia „Betsson“, ilgą laiką atrodėte solidžiai, bet paskutinės rungtynės su „Šiauliais“ buvo slogesnės. Kaip sprendžiate atsiradusias problemas ir ko trūksta iki stabilumo?
– Paskutinės pora rungtynių buvo tokios – nesakyčiau, kad labai geros, daug bangavimo. Turėjome traumų, išvykimų – tai mus išmušė iš vėžių. Susiklausymas, vienas kito pažinimas, žaidimas skirtingais penketais – irgi išmušė. Dabar nauji metai, žinome savo problemas. Gynyboje kiekvienas turime padaryti daugiau nuo savęs. Atkovoti kamuoliai – paskutinėse rungtynėse tikrai daug nepaėmėme jų po savo krepšiu. Reikia visiems padaryti daugiau nuo savęs ir gerinti žaidimą gynyboje. O taškų mes sumesime. Tiesiog turime būti geresni kiekvienas už save.
– Nepaisant bangavimo, turnyrinėje lentelėje esate treti, o laimėję artimiausias rungtynes galite susilyginti su „Rytu“. Ar po pusantro rato bendras vaizdas – vertas teigiamo įvertinimo?
– Jei būtume laimėję, sakyčiau, kad tikrai labai geras pasirodymas – būtume antroje vietoje. Po pralaimėjimo emocija blogesnė. Pralaimėjome „Žalgiriui“, „Rytui“ ir dukart „Šiauliams“. Labiausiai neramina pralaimėjimai „Šiauliams“. Visa kita, manau, buvo neblogai.
– Sezono eigoje keitėsi sudėtis, ypač priekinė linijoje: išvyko Jamesas Karnikas, iškrito Martynas Pacevičius, atvyko Egidijus Mockevičius ir Aurimas Majauskas, kurį laiką nežaidė Donatas Tarolis. Kaip tau, kaip įžaidėjui, sekasi užmegzti ryšį su naujais partneriais?
– Kažkiek pasikeitė žaidimo planas ir pats žaidimas. Reikia iš naujo pažinti komandos draugus, ieškoti variantų, kaip išnaudoti vienas kitą. Tas truputį užtruko, bet bandome pažinti vienas kitą ir, manau, visi įsivažiuosime.
– Jūsų laukia Europos taurės rungtynės, kova dėl atkrintamųjų, o savaitgalį – „Žalgiris“. Pirmajame LKL rate nepavyko rimčiau pasipriešinti. Ko reikia „Neptūnui“, kad Kaune pavyktų pateikti staigmeną?
– Jie labai fiziški, turi plačią rotaciją, didelę priekinę liniją, Eurolygos kūnai didesni. Tas fiziškumas jiems leidžia geriau atrodyti gynyboje, ir tuose atkovotuose kamuoliuose. Turime bandyti juos stabdyti ir tikėtis, kad turėsime gerą dieną – kad dauguma mūsų žaidėjų sužais geras rungtynes. Bus didelis iššūkis, bet bandysime kovoti ir tikėsimės geriausio.
– Kokie tavo pagrindiniai norai – individualiai ir komandiškai – 2026-iesiems?
– Sakyčiau, pasiekti komandos tikslus. Dabar žiūrime iš rungtynių į rungtynes, sunku žiūrėti taip toli. Gyvename šia diena. Tikiu, kad galime būti gera komanda, kai pagerinsime susižaidimą. Norėtume būti konkurencingi ir tikimės medalių.
