Prie „Neptūno” prisijungė vidurio puolėjas iš Latvijos

Turkijos lygoje K.Šilinš rungtyniavo Trabzono „Medical Park“ klube, kur per 9 minutes įmesdavo po 4 taškus, atkovodavo po 1 kamuolį ir rinkdavo 3,3 naudingumo balo.
„Džiaugiamės Karlio prisijungimu. Tikimės, kad jis pridės mums ūgio ir solidumo po krepšiu, o taip pat tai žaidėjas, kuris gali išplėsti aikštelę ir pataikyti iš toli. Jis debiutuos jau artimiausiose rungtynėse ir labai tikimės greito įsiliejimo į komandos žaidimą ir rūbinę“, – kalbėjo vyr. treneris Gediminas Petrauskas.
2024-2025 m. sezone latvis rungtyniavo Italijoje ir Ispanijoje. Italijos pirmenybėse K. Šilinš pelnė po 13,7 taško, atkovojo po 5,9 kamuolio ir rinko po 14,1 naudingumo balo.
Sezoną centras užbaigė Ispanijoje, kur rungtyniavo La Korunjos „Leyma“ gretose. Žaisdamas po 15 minučių per rungtynes Karlis pelnydavo po 8 taškus, atkovodavo po 2,5 kamuolio ir fiksavo po 7,6 naudingumo balo.
